Беременная Меган Маркл снова вышла в свет: фото

Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл показала свой округлившийся живот на ужине в отеле Grand Pacific, который был организован президентом Фиджи - Джорджем Конроте.

Первая фотография с торжественного приема была опубликована на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

37-летняя герцогиня появилась на публике в ярко-синем платье от английской марки Safiyaa стоимостью в 1095 фунтов. Дополнила свой образ Меган темно-синими замшевыми лодочками и крупными серьгами.

Стоит отметить, что на ужине Маркл выглядела прекрасно, а ее наряд хорошо подчеркивал интересное положение, в котором она сейчас находится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали фотографии, на которых у герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл, виден округлившийся животик, а инсайдеры утверждают, что у нее будет двойня.