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/Красота

Беременная Меган Маркл снова вышла в свет: фото

2.9тЧитать материал на украинском

Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл показала свой округлившийся живот на ужине в отеле Grand Pacific, который был организован президентом Фиджи - Джорджем Конроте.

Первая фотография с торжественного приема была опубликована на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Беременная Меган Маркл снова вышла в свет: фото
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37-летняя герцогиня появилась на публике в ярко-синем платье от английской марки Safiyaa стоимостью в 1095 фунтов. Дополнила свой образ Меган темно-синими замшевыми лодочками и крупными серьгами.

Беременная Меган Маркл снова вышла в свет: фото
Беременная Меган Маркл снова вышла в свет: фото

Стоит отметить, что на ужине Маркл выглядела прекрасно, а ее наряд хорошо подчеркивал интересное положение, в котором она сейчас находится.

Беременная Меган Маркл снова вышла в свет: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали фотографии, на которых у герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл, виден округлившийся животик, а инсайдеры утверждают, что у нее будет двойня.

Персоны
Меган МарклПринц Гарри
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Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Странное фото. Мужик в пиджаке, труселях и сандалиях на босу ногу , на другом конце какие-то негры с барабанами. а посреди мадам в голубом и с круглым животом. Суперновость, весь мир в восхищении.
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