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/Красота

Где живут самые красивые женщины: названа страна

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Страной, в которой живут самые красивые девушки в мире оказалась Венесуэла. Рейтинг составили на основе результатов пяти крупнейших в мире конкурсов красоты.

Об этом сообщает тематический интернет-портал Missosology.

Где живут самые красивые женщины: названа страна

Naoki Nishimura

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Марием Веласко стала победительницей на Miss International ("Мисс Интернешнл"), Стефани Гутьерес, занявшая второе место на Miss Universe ("Мисс Вселенная"), а также девушки, удачно выступившие на конкурсах Miss Earth ("Мисс Земля"), Miss World ("Мисс Мира") и Miss Supranational ("Мисс Супранешнл") принесли стране лидерство в этом списке.

В первой пятерке также оказались Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.

Филиппинка Катриона Грей стала обладательницей титула Miss Universe, мексиканка Ванесса Понс де Леон — Miss World, а вьетнамская участница Нгуен Фыонг Кхань победила в конкурсе Miss Earth. Телевизионный конкурс красоты для фотомоделей Miss Supranational выиграла пуэрториканка Валерия Васкес.

На 10-м месте рейтинга представлены США, на 18-й строчке — Республики Беларусь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на мужской неделе моды в Милане состоялся показ новой коллекции Модного дома Versace. На подиум ожидаемого показа вышли знаменитые модели. В частности, "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид, американская звезда Эмили Ратаковски и супермодель Кайя Гербер.

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