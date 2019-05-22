Гагарина вызвала ажиотаж в сети голым фото

Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Звезда показала на странице в Instagram фотографии, на которых позирует как минимум с голым верхом, хотя все, что ниже груди, было обрезано рамками кадра.

"Давайте поговорим о "Подмосковном" загаре, он же "дачный"! Я вот уже битую неделю лежу на своей раскладушке и пытаюсь загореть, потому что Дубайский загар уже смылся. Я часами вскапываю грядки, кошу траву, пропалываю сорняки. Что я делаю не так? Почему Подмосковное солнце так равнодушно к моему роскошному телу", – подписала Гагарина.

Полина Гагарина Instagram @gagara1987

Пост Полины Гагариной в инстаграм

Этот пост вызвал у поклонников противоречивую реакцию. В сети подловили артистку на лжи, потому что слог, которым написано описание в Instagram, никак не вяжется с тем, который она обычно сама использует.

"Кто вам пишет посты? Это, определенно, не ваш слог", "Капец, кошу траву, усиленно вскапываю грядки. Кто писал вам этот пост? Насмешили", "Что? У вас есть грядки", "Какие грядки? Хотите сказать, что вы огород сажаете", – удивились фолловеры.

Также в комментариях Гагариной посоветовали заниматься огородом в шортах и майке и поливаться водой, чтобы дачный загар был заметным. Многие также подчеркнули, что артистка очень красивая. "Красотка, роскошное тело", "Нереально красивая", – добавили в сети.

Голая Полина Гагарина в профиль Instagram @gagara1987

Поклонники в недоумении

Фолловеры не верят, что Гагарина работает на грядках

Полину Гагарину уличили во лжи

Фолловеры посмеялись над постом Гагариной

Хотя в комментариях заметили, что она красивая

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Гагарина следит за своим телом, о чем поклонники часто говорят в сети. Недавно она поделилась яркими снимками из путешествия, на которых продемонстрировала стройные ноги и плоский живот.

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