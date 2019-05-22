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/Красота

Гагарина вызвала ажиотаж в сети голым фото

6.2тЧитать материал на украинском

Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Звезда показала на странице в Instagram фотографии, на которых позирует как минимум с голым верхом, хотя все, что ниже груди, было обрезано рамками кадра.

"Давайте поговорим о "Подмосковном" загаре, он же "дачный"! Я вот уже битую неделю лежу на своей раскладушке и пытаюсь загореть, потому что Дубайский загар уже смылся. Я часами вскапываю грядки, кошу траву, пропалываю сорняки. Что я делаю не так? Почему Подмосковное солнце так равнодушно к моему роскошному телу", – подписала Гагарина.

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Полина Гагарина

Полина Гагарина

Instagram @gagara1987

Пост Полины Гагариной в инстаграм

Пост Полины Гагариной в инстаграм

Этот пост вызвал у поклонников противоречивую реакцию. В сети подловили артистку на лжи, потому что слог, которым написано описание в Instagram, никак не вяжется с тем, который она обычно сама использует.

"Кто вам пишет посты? Это, определенно, не ваш слог", "Капец, кошу траву, усиленно вскапываю грядки. Кто писал вам этот пост? Насмешили", "Что? У вас есть грядки", "Какие грядки? Хотите сказать, что вы огород сажаете", – удивились фолловеры.

Также в комментариях Гагариной посоветовали заниматься огородом в шортах и майке и поливаться водой, чтобы дачный загар был заметным. Многие также подчеркнули, что артистка очень красивая. "Красотка, роскошное тело", "Нереально красивая", – добавили в сети.

Голая Полина Гагарина в профиль

Голая Полина Гагарина в профиль

Instagram @gagara1987

Поклонники в недоумении

Поклонники в недоумении

Фолловеры не верят, что Гагарина работает на грядках

Фолловеры не верят, что Гагарина работает на грядках

Полину Гагарину уличили во лжи

Полину Гагарину уличили во лжи

Фолловеры посмеялись над постом Гагариной

Фолловеры посмеялись над постом Гагариной

Хотя в комментариях заметили, что она красивая

Хотя в комментариях заметили, что она красивая

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Гагарина следит за своим телом, о чем поклонники часто говорят в сети. Недавно она поделилась яркими снимками из путешествия, на которых продемонстрировала стройные ноги и плоский живот.

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Персона
Полина Гагарина
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесКрасота
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