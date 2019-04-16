Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала ажиотаж в сети новым пикантным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, порадовав фолловеров соблазнительным образом, что она делает довольно редко.

"Иногда в жизни случаются плохие люди, ситуации, гостиницы. Важно, чтобы это было иногда", – подписала она под фотографией.

Фреймут позировала в кружевном платье украинского дизайнера Виктории Белей с глубоким декольте, продемонстрировав поклонникам пышный бюст. Образ дополняла красная помада и томный взгляд. Новый снимок телеведущей вскружил голову поклонникам.

"Очень горячее фото", "Восхищаюсь вами", "Очень умная и красивая жинка", "Загадочная", "Люблю женщин с умными глазами", "Роскошная", – написали восхищенные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Фреймут раскритиковали за откровенный наряд на школьном балу, куда она пришла в прозрачной блузке, через которую можно было рассмотреть нижнее белье.

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