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/Красота

Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото

1.3тЧитать материал на украинском

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала ажиотаж в сети новым пикантным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, порадовав фолловеров соблазнительным образом, что она делает довольно редко.

"Иногда в жизни случаются плохие люди, ситуации, гостиницы. Важно, чтобы это было иногда", – подписала она под фотографией.

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Фреймут позировала в кружевном платье украинского дизайнера Виктории Белей с глубоким декольте, продемонстрировав поклонникам пышный бюст. Образ дополняла красная помада и томный взгляд. Новый снимок телеведущей вскружил голову поклонникам.

"Очень горячее фото", "Восхищаюсь вами", "Очень умная и красивая жинка", "Загадочная", "Люблю женщин с умными глазами", "Роскошная", – написали восхищенные фанаты.

Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото
Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото
Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото
Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото
Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото
Фреймут вскружила голову поклонникам пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Фреймут раскритиковали за откровенный наряд на школьном балу, куда она пришла в прозрачной блузке, через которую можно было рассмотреть нижнее белье.

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Персона
Ольга Фреймут
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
В ней больше негатива, чем позитива
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