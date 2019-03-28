Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Финалистке "Мисс Австралия" Адау Морнян грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете.

Как сообщает Life.ru, в январе модель летела из Мельбурна в Лос-Анджелес, где должна была заключить выгодный 3-летний контракт. Девушка была перенапряжена и решила немного расслабиться, выпив вина. Когда у Морнян закончился алкогольный напиток, она попросила бортпроводника подлить ей еще. Но он отказался, увидев в ногах девушки уже пустую бутылку. Тогда Адау начала кричать, оскорблять стюарда и в конце концов влепила ему пощечину.

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

По словам издания, модель сначала пытались упокоить, но в итоге ее пришлось отвести в отдельное помещение и оставить под надзором воздушных маршалов. Сама же Морнян утверждает, что все было совершенно не так. Она выпила пару бокалов вина, чтобы успокоиться, приняла выписанные врачом таблетки и уснула.

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Отмечается, что пассажиры и другие члены экипажа подтвердили, что девушка не ударяла бортпроводника, однако на решение суда это не повлияло. Морян была признана виновной, и 24 июня ее могут приговорить к максимальному сроку — 21 год тюрьмы.

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Фото: instagram/adau_themodel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учительница средней школы и победительница конкурса "Мисс Кентукки" 28-летняя Рамси Бирс предстала перед судом после того, как ее обвинили в отправке обнаженных снимков несовершеннолетнему школьнику.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!