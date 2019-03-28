|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

1.2тЧитать материал на украинском

Финалистке "Мисс Австралия" Адау Морнян грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете.

Как сообщает Life.ru, в январе модель летела из Мельбурна в Лос-Анджелес, где должна была заключить выгодный 3-летний контракт. Девушка была перенапряжена и решила немного расслабиться, выпив вина. Когда у Морнян закончился алкогольный напиток, она попросила бортпроводника подлить ей еще. Но он отказался, увидев в ногах девушки уже пустую бутылку. Тогда Адау начала кричать, оскорблять стюарда и в конце концов влепила ему пощечину.

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Новости
"Мисс Москву-2018" лишили титула и короны: подробности скандала

По словам издания, модель сначала пытались упокоить, но в итоге ее пришлось отвести в отдельное помещение и оставить под надзором воздушных маршалов. Сама же Морнян утверждает, что все было совершенно не так. Она выпила пару бокалов вина, чтобы успокоиться, приняла выписанные врачом таблетки и уснула.

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Отмечается, что пассажиры и другие члены экипажа подтвердили, что девушка не ударяла бортпроводника, однако на решение суда это не повлияло. Морян была признана виновной, и 24 июня ее могут приговорить к максимальному сроку — 21 год тюрьмы.

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Фото: instagram/adau_themodel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учительница средней школы и победительница конкурса "Мисс Кентукки" 28-летняя Рамси Бирс предстала перед судом после того, как ее обвинили в отправке обнаженных снимков несовершеннолетнему школьнику.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения