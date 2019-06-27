"Фигура – секс": Чехова сверкнула необъятной грудью на пикантном фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Секс-символ РФ позировала на берегу моря в купальнике, который подчеркнул пышный бюст и рельефную фигуру.
Анфиса Чехова
Instagram@achekhova
"Сколько религий, столько и представлений о сексуальности. Кришнаиты, например, если они неженатые, и пока в брак вступать не собираются, предпочитают не смотреть женщинам в глаза. Они считают, что именно через глаза передается вожделение. Поэтому женское одеяние, сари, подчеркивает грудь и открывает пупок, но глазки у девушек должны быть потуплены вниз", – написала она.
Чехова добавила, что в арабских странах наоборот закрывают женщинам волосы, тело и нередко все, оставляя только глаза.
"Есть правда и такие ортодоксы, которые даже глаза закрывают вуалью поверх паранджи. А вы как считаете, что в женщине вызывает наибольшее вожделение? Ее тело в купальнике, или взгляд, которым она на вас смотрит? P.S. На пляже я ношу маску со 100% защитой от солнца. Из-за возможности образования пигментации, лицо приходится прятать. А вот тело любит загар и охотно его принимает", – резюмировала Чехова.
В комментариях снимок и слова телеведущей вызвали настоящий ажиотаж. Поклонники восхитились женственной фигурой, а также порассуждали о глазах.
Сколько религий, столько и представлений о сексуальности. Кришнаиты, например, если они неженатые, и пока в брак вступать не собираются, предпочитают не смотреть женщинам в глаза. Они считают, что именно через глаза передаётся вожделение. Поэтому женское одеяние, сари, подчёркивает грудь и открывает пупок, но глазки у девушек должны быть потуплены вниз. 🧕🏼 В арабских странах, наоборот, закрывают женщинам волосы, тело и нередко всё, оставляя только глаза. Есть правда и такие ортодоксы, которые даже глаза закрывают вуалью поверх паранджи. А вы как считаете, что в Женщине вызывает наибольшее вожделение? Её тело в купальнике, или взгляд, которым она на вас смотрит? P.S. На пляже я ношу маску со 100% защитой от солнца. Из-за возможности образования пигментации, лицо приходится прятать. А вот тело любит загар и охотно его принимает😎 #atlantisthepalm #atlantisthepalmdubai
"Глуповатый, пустой взгляд, никакая грудь не спасет", "Показалось, что это ведро на голове", "Голым задом уже никого не удивить, а вот женщина в черной юбке, чулках со стрелками и шпильки.. Но, видимо, женщины не понимают и все больше и больше оголяются", "Фигура роскошная", "Сексуальная сварщица", "Дал же Бог фигуру! Глаз не оторвать! Эталон женственности", – прокомментировали пользователи.
Чехова в купальнике под летним душем
Instagram@achekhova
Чехова в джакузи
Instagram@achekhova
Анфиса Чехова
Instagram@achekhova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова взбудоражила поклонников снимком в откровенном белье, продемонстрировав пышную фигуру.
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