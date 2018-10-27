"Это заводит": дочь Деппа снялась обнаженной для обложки глянца

Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз снялась топлес для обложки журнала V Magazine.

Снимком из откровенной фотосессии юная модель поделилась на своей странице в Instagram.

"Эта обложка имеет большое значение для меня, ведь снимал ее мой замечательный друг Люк Гилфорд, таланту которого нет границ", - написала звезда.

На фотографии Лили предстала полностью обнаженной по пояс, лишь слегка прикрыв грудь руками.

"Это меня заводит", "Великолепная", "Всегда красивая", "Девочка, ты прекрасна", "Чертовски горячая", "Я обожаю тебя", - написали поклонники модели под постом.

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