"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото

53-летняя американская модель и телеведущая Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в одном лишь полотенце в сауне, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

"Соскучилась по утренней сауне. Наконец-то дома", — написала Кроуфорд.

Синди Кроуфорд Фото: vogue.es

Синди Кроуфорд Фото из Instagram

Синди Кроуфорд Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Горячая милашка", "Всегда красивая", "Вы не стареете, Синди", "Я должен был посмотреть дважды, чтобы понять, что это не дочь Синди, а она сама", "Это взрыв. Прекрасное тело", — написали поклонники.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Кроуфорд заметили в купальнике на пляже в Майами. Поклонники отметили, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.

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