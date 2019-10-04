"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото

53-летняя американская модель и телеведущая Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в одном лишь полотенце в сауне, продемонстрировав соблазнительную фигуру.
"Соскучилась по утренней сауне. Наконец-то дома", — написала Кроуфорд.
Синди Кроуфорд
Фото: vogue.es
Синди Кроуфорд
Фото из Instagram
Синди Кроуфорд
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.
"Горячая милашка", "Всегда красивая", "Вы не стареете, Синди", "Я должен был посмотреть дважды, чтобы понять, что это не дочь Синди, а она сама", "Это взрыв. Прекрасное тело", — написали поклонники.
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Синди Кроуфорд оголила грудь
Фото из Instagram
Синди Кроуфорд сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Синди Кроуфорд полностью оголилась
Фото из Instagram
Соблазнительная Синди Кроуфорд
Фото из Instagram
Синди Кроуфорд в халате
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Кроуфорд заметили в купальнике на пляже в Майами. Поклонники отметили, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
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