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4 октября • обновлено в 14:34
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"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото

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53-летняя американская модель и телеведущая Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в одном лишь полотенце в сауне, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

"Соскучилась по утренней сауне. Наконец-то дома", — написала Кроуфорд.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Фото: vogue.es

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Фото из Instagram

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Горячая милашка", "Всегда красивая", "Вы не стареете, Синди", "Я должен был посмотреть дважды, чтобы понять, что это не дочь Синди, а она сама", "Это взрыв. Прекрасное тело", — написали поклонники.

"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото
"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото
"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото
"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото
"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Синди Кроуфорд, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Синди Кроуфорд оголила грудь

Синди Кроуфорд оголила грудь

Фото из Instagram

Синди Кроуфорд сексуально позирует на камеру

Синди Кроуфорд сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Синди Кроуфорд полностью оголилась

Синди Кроуфорд полностью оголилась

Фото из Instagram

Соблазнительная Синди Кроуфорд

Соблазнительная Синди Кроуфорд

Фото из Instagram

Синди Кроуфорд в халате

Синди Кроуфорд в халате

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Кроуфорд заметили в купальнике на пляже в Майами. Поклонники отметили, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.

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Синди Кроуфорд
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну и что... Синди Кроуфорд хорошо выглядит! Какое чудо! Её бы на уборку лука... Или на стройку... Или к фрезерному станку... А потом посмотреть на неё. Было бы интересно...
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