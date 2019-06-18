"Это пи**ец": Седокова вызвала гнев сети пошлым фото

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в крошечном купальнике, выставив на камеру ягодицы.

Анна Седокова Instagram@annasedokova

"Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много, тебе с небес говорят – Тише, тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни, на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такое Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу", – написала она.

По словам Седоковой, режиссер Алан Бадоев прислал ей готовый клип на нашумевшую песню "яжемать". "И это пи**ец. Правда. Извините, что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по- новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка", – анонсировала она.

В комментариях на нее накинулись с критикой, ведь певица показала уже все, что только можно, да еще и является матерью.

"Когда уже в одежде будет фото", "Любите вы вульгарные фото делать", "И обязательно выставить голую за*ницу. Ну проститутка", "Аморально", "Ну уже все показала", "И нет загадки", – накинулись пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

Кроме того, певица возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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