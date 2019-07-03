"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками пикантным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном купальнике, засветив свою грудь.
"Фото посвящается всем моим "почему я в одежде". Вас я тоже очень люблю", — написала Наталья.
Глюкоза
Фото из Instagram
Глюкоза засветила грудь
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали ей много негативных комментариев.
Также нашлись и люди, которые засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Глюкоза в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Соблазнительная Глюкоза
Фото из Instagram
Глюкоза засветила грудь
Фото из Instagram
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Глюкоза в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.
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