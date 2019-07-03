"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками пикантным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном купальнике, засветив свою грудь.

"Фото посвящается всем моим "почему я в одежде". Вас я тоже очень люблю", — написала Наталья.

Глюкоза Фото из Instagram

Глюкоза засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали ей много негативных комментариев.

Также нашлись и люди, которые засыпали певицу комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Глюкоза в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Глюкоза Фото из Instagram

Глюкоза засветила грудь Фото из Instagram

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Глюкоза в откровенном купальнике Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.