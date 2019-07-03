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"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками пикантным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном купальнике, засветив свою грудь.

"Фото посвящается всем моим "почему я в одежде". Вас я тоже очень люблю", — написала Наталья.

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза засветила грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали ей много негативных комментариев.

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Также нашлись и люди, которые засыпали певицу комплиментами.

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото
"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Соблазнительная Глюкоза

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза засветила грудь

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Это пи**ец": полуголая Глюкоза разозлила сеть пошлым фото

Глюкоза в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

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Персона
Глюкоза
Место
Россия
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