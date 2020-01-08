Эти прически старят! Как не надо стричься после 50 лет

Женщинам старше 50 лет подходят не все прически. В этом возрасте следует обращать внимание на форму стрижки и цвет волос.

Очень многие варианты, которые популярны у женщин, следует забыть, поскольку они старят и портят внешний вид, пишет "Рамблер".

Классический срез

Классическая стрижка, к которой прибегают 50% женщин старше 50 лет не только немодная, но и слишком сильно выделяет скулы, что визуально прибавляет дамам 7-8 лет.

Прически в форме шлема

Объемные "шлемы" на голове подходят женщинам не старше 40 лет. Все дело в том, что такая прическа визуально прибавляет лет 5. Лучше попробовать каре или пикси. Эти прически имеют более утонченные силуэты.

Слишком длинные волосы

Длинные локоны — прерогатива молодых девушек и женщин средних лет. Такая прическа визуально старит лицо и утяжеляет весь внешний вид.

Чересчур темный цвет волос

Темные цвета делают лицо безжизненным и подчеркивают морщинки и возрастные недостатки. Обратите внимание на модное окрашивание каштанового цвета с легкими мелированными прядями на тон ниже основного колера.

Редкая, коротенькая челка

Такие челки сильно портят внешний вид, подчеркивая все возрастные изменения кожи. Стилисты рекомендуют дамам отказаться от редких, коротких челок в пользу длинных и плотных.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о стрижках, которые зрительно делают женщину старше.

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