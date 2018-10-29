"Эта леди больна": Ким Кардашьян разозлила сеть голым снимком с дочерью

Американская актриса и модель Ким Кардашьян взбудоражила сеть новым снимком для рекламной кампании собственного бренда косметики KKW Beauty.

На фотографии звезда позирует обнаженной по пояс и держит на руках свою дочь Чикаго прикрывая ею грудь. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Обе героини позируют с закрытыми глазами, а на веках Ким нанесен яркий пигмент из последней коллекции Flashing Lights.

"Мой небесный ребенок",- подписала фотографию звезда.

Однако поклонники в комментариях назвали это "издевательством над ребенком". "Используешь ребенка для продвижения своего бизнеса?", "Зачем люди делають это ради денег? Эта леди больна", "Почему она не прикрыла грудь руками. Я имею в виду, в чем суть ребенка?", "Почему ребенок голый? Это неправильно",- написали пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская модель и телеведущая Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для KKWbeauty.