Эмили Ратаковски соблазнительно обнажилась перед зеркалом

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которую ранее признали одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, в очередной раз похвасталась своей соблазнительной фигурой.

Снимок, на котором девушка запечатлена в одних лишь трусиках, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

В кадре модель запечатлена в ванной комнате, стоящей напротив зеркала. Эмили выставила на показ свои упругие ягодицы, однако в отражении зеркала можно увидеть и шикарную грудь модели, которую она не очень и пыталась прикрыть.

Более того, на снимке видно плоский живот Ратаковски, хотя недавно поклонники заподозрили ее в беременности.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Пикантное фото модели собрало более 1,3 млн лайков и массу восторженных комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Эмили Ратаковски неожиданно вышла замуж.