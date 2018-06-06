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Эмили Ратаковски празднует день рождения: самые пикантные фото красотки

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В четверг, 7 июня, свой день рождения отмечает одна из самых раскрепощенных моделей мира, американская знаменитость Эмили Ратаковски (Эмрата).

Сексапильной красавице, которая часто радует своих поклонников обнаженными фото, исполнилось 27 лет. OBOZREVATEL предлагает подобрку самых горячих снимков супермодели.

Эмили Ратаковски - популярная американская модель и актриса, стала широко известна после пикантной съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

Родилась девушка в Вестминстере (Лондон, Великобритания) 7 июня 1991 года. Когда Эмили исполнилось 5 лет, она вместе со своей семьей переехала в Сан-Диего, США.

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Карьера Ратаковски начала активно развиваться, когда она была еще подростком: в 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models.

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После окончания средней школы в Сан-Диего, в 16 лет перспективная модель переехала в Лос-Анджелес, где поступила в Калифорнийский университет (изучала изобразительное искусство). Но после года учебы девушка решила бросить ВУЗ и полностью посвятила себя модельной карьере.

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Сейчас Эмили Ратаковски - одна из самых высокооплачиваемых моделей в США, а также считается едва не самой раскрепощенной манекенщицей во всем мире. В частности, такой статус она получила благодаря своей любви к сьемкам в стиле "ню".

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27-летняя знаменитость недавно вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Беар-МакКларда, с которым она встречалась до этого в течение двух месяцев.

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Она успела сняться в 10 фильмах, нескольких сериалах, а также активно принимает участие в сьемках музыкальных клипов (в том числе в 2016 году она стала звездой видео для песни "Неделимые" российского певца Димы Билана).

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Как сообщал OBOZREVATEL, американская супермодель Эмили Ратаковски стала главной героиней июньского номера австралийской версии модного журнала Elle.

Персона
Эмили Ратаковски
Объект
день рождения
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