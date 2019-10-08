"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Первая леди страны Елена Зеленская восхитила пользователей сети новым стильным луком, в котором она появилась на XIV Конгрессе педиатров Украины.

Фотографиями с мероприятия жена украинского главы Владимира Зеленского поделилась на своей странице в Instagram, поблагодарив за приглашение на конгресс.

"Сейчас одно из важнейших направлений в здоровье – профилактика болезней: это здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена президента", – написала Зеленская.

Елена и Владимир Зеленские Пресс-служба Офиса президента

"Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему", – добавила первая леди.

Она вышла в свет в платье с асимметричным верхом. Легкости образу добавил мелкий цветочный принт на бежевом фоне.

instagram.com/olenazelenska_official

Пользователи сети пришли в восторг от нового лука Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

"Первая красотка Украины", "Я вас обожаю. Лучшая!" "Какая же вы очаровательная", "Красавица", – пишут в комментариях.

instagram.com/olenazelenska_official

instagram.com/olenazelenska_official

instagram.com/olenazelenska_official

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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