"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Первая леди страны Елена Зеленская восхитила пользователей сети новым стильным луком, в котором она появилась на XIV Конгрессе педиатров Украины.
Фотографиями с мероприятия жена украинского главы Владимира Зеленского поделилась на своей странице в Instagram, поблагодарив за приглашение на конгресс.
"Сейчас одно из важнейших направлений в здоровье – профилактика болезней: это здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена президента", – написала Зеленская.
Елена и Владимир Зеленские
Пресс-служба Офиса президента
"Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему", – добавила первая леди.
Она вышла в свет в платье с асимметричным верхом. Легкости образу добавил мелкий цветочный принт на бежевом фоне.
instagram.com/olenazelenska_official
Пользователи сети пришли в восторг от нового лука Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.
"Первая красотка Украины", "Я вас обожаю. Лучшая!" "Какая же вы очаровательная", "Красавица", – пишут в комментариях.
instagram.com/olenazelenska_official
instagram.com/olenazelenska_official
instagram.com/olenazelenska_official
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.
Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!