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8 октября • обновлено в 19:03
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"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

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Первая леди страны Елена Зеленская восхитила пользователей сети новым стильным луком, в котором она появилась на XIV Конгрессе педиатров Украины.

Фотографиями с мероприятия жена украинского главы Владимира Зеленского поделилась на своей странице в Instagram, поблагодарив за приглашение на конгресс.

"Сейчас одно из важнейших направлений в здоровье – профилактика болезней: это здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена президента", – написала Зеленская.

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Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

Пресс-служба Офиса президента

"Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему", – добавила первая леди.

Она вышла в свет в платье с асимметричным верхом. Легкости образу добавил мелкий цветочный принт на бежевом фоне.

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

instagram.com/olenazelenska_official

Пользователи сети пришли в восторг от нового лука Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

"Первая красотка Украины", "Я вас обожаю. Лучшая!" "Какая же вы очаровательная", "Красавица", – пишут в комментариях.

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
фотографии Стиль Красота Instagram политика
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