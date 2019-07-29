Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

5.2т Читать материал на украинском

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановска показала пышную грудь на откровенном фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала снимок, на котором позировала в платье с огромным декольте.

"Просто игра", — написала Мейхер-Грановская.

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Надежда Мейхер-Грановская

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Мейхер-Грановская засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Новости
"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото
Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото
Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото
Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Надежды Мейхер-Грановской, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Надежда Мейхер-Грановская сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Мейхер-Грановская засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Соблазнительная Мейхер-Грановская

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Надежда Мейхер-Грановская оголилась на камеру

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Надежда Мейхер-Грановская сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Мейхер-Грановская в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

Соблазнительная Мейхер-Грановская

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-бомба из "ВИА ГРЫ" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками снимком без макияжа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Надежда Мейхер
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
5
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel