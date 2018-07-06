МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

Экс-жена Ющенко сверкнула грудью в откровенном бикини: фотофакт

3.1тЧитать новость на украинском

Экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза похвасталась откровенными фото из отдыха, который она проводит на одном из престижных курортов Монте-Карло.

Так, девушка обратила на себя внимание подписчиков в соцсетях снимками в соблазнительном купальнике, который выгодно подчеркивает ее упругую грудь. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Лизы.

Экс-супруга сына Виктора Ющенко - частая посетительница знаменитых курортов VIP-класса. Со своим новым мужем Лиза теперь живет в Монако и периодически радует своих поклонников откровенными снимками из отдыха.

Новости
Украинская ведущая похвасталась сексуальной фигурой в купальнике

Отметим, купальник от бренда DANESH, в котором сфотографировалась Лиза, на официальном сайте стоит около 7 тысяч гривен (190 фунтов стерлингов).

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-супруг Лизы Андрей Ющенко недавно женился во второй раз. Его избранницей стала 34-летняя Елена Безуглая из Запорожья, которая на два года старше мужа.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги