Экс-жена Ющенко сверкнула грудью в откровенном бикини: фотофакт

Экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза похвасталась откровенными фото из отдыха, который она проводит на одном из престижных курортов Монте-Карло.

Так, девушка обратила на себя внимание подписчиков в соцсетях снимками в соблазнительном купальнике, который выгодно подчеркивает ее упругую грудь. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Лизы.

Экс-супруга сына Виктора Ющенко - частая посетительница знаменитых курортов VIP-класса. Со своим новым мужем Лиза теперь живет в Монако и периодически радует своих поклонников откровенными снимками из отдыха.

Публикация от Liza Yushchenko (@liza_u) 5 Июл 2018 в 4:09 PDT

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Отметим, купальник от бренда DANESH, в котором сфотографировалась Лиза, на официальном сайте стоит около 7 тысяч гривен (190 фунтов стерлингов).

Публикация от Liza Yushchenko (@liza_u) 2 Июл 2018 в 3:00 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-супруг Лизы Андрей Ющенко недавно женился во второй раз. Его избранницей стала 34-летняя Елена Безуглая из Запорожья, которая на два года старше мужа.