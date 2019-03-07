Экс-ведущая "Орел и решка" изменилась до неузнаваемости после родов

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях "Орел и решка" Натали Неведрова, которая вела проект вместе с Региной Тодоренко, кардинально изменила имидж после рождения ребенка.
Она опубликовала несколько снимков в своем Instagram, где продемонстрировала длинные Сенегальские жгуты (косички) и спортивный стиль.
Многие помнят Неведрову с короткими темными волосами или же блондинкой, ведь она часто меняла цвет волос. Чуть больше месяца назад она родила ребенка. А с приходом весны решила избавиться от образа леди.
Регина Тодоренко и Натали Неведрова
"Началась весна. И моя весна началась с косичек. А если точнее, то с Сенегальских жгутов. Сейчас я расскажу, как они крепятся и вы упадете. Потому что я думала, что это обматывается как-то вокруг моего волоса, а нет! Косы из моих волос заплетены по голове. То есть они как каркасная сетка. А жгуты продеты сквозь мои косички", – поделилась Неведрова с поклонниками секретом.
Не поспать ночью уже хорошая привычка. Каждый три часа - кормление, каждые два успокоить МН. Она болтает у меня.. на луну... Поспать на педикюре - бесценно. Добавила в рацион кофеёк. Тихо-тихо. Я гипотоник) и всю беременность пила кофе. В гости приехала бабушка, уехать на 3 часа - кайф, но можно не дойти до дома и улететь в космос на своих шарах😹 (.)(.) А нет, я же прикреплена к поликлинике. Шутки за 300 от недосыпа 😅извините
Она пояснила, что вплетение в такой каркас считается наиболее безопасным. Эту прическу телеведущей сделали за 2,5 часа две девушки.
"Столько всего можно со своей головой навыдумывать. А главное, утром тяп-ляп и пошел. Теперь мне срочно нужна какая-нибудь красивая фотосессия и желательно время на нее", – отметила Неведрова.
Под другим снимком она рассказала, что почти не спит по ночам из-за кормления, успокоения ребенка.
"Поспать на педикюре – бесценно. Добавила в рацион кофеек. Тихо-тихо. Я гипотоник и всю беременность пила кофе", – также рассказала она.
Ну расскажите-расскажите же, что у вас внутри?) опишите свою весну одним словом) Моя весна - дурная! Доброе) у меня сегодня совершенно чудодейственным способом отключилось желание спать 😅 бегаю по квартире как ошпаренная, суечусь) а встали мы ой как давно, а спала я ой как мало😬
Пишу пост уже пять дней 🤦🏼♀️ Про косы, про косметику детскую, про детей, про наблюдения.. но выдать его просто нет никакой возможности. Мы опять устроили домашние посиделки. С температурой и ушами. Тем временем, началась весна. И моя весна началась с косичек. А если точнее, то с Сенегальских жгутов. Сейчас я расскажу, как они крепятся и вы упадёте. Потому что я думала, что это обматывается как-то вокруг моего волоса, а нет! Косы из моих волос заплетены по голове. То есть они как каркасная сетка. А жгуты продеты сквозь мои косички. Водички?😅 Не переживайте, я тоже не знала этих хитростей 😹 была в полнейшем шоке, потому что 10 лет назад мне плели вручную 149 кос. И, кстати, вплетение в такой каркас считается наиболее безопасным. 2,5 часа, 4 руки прекраснейших девочек из @afrokosichkimoscow и моя голова просто шикарно преобразилась! Девчули, я теперь у вас, мне кажется, частый гость) Столько всего можно со своей головой навыдумывать) а главное, утром тяп-ляп и пошёл 😹😹😹 Теперь мне срочно нужна какая-нибудь красивая фотосессия.. и желательно время на неё 😬
Предлагаем вспомнить, как Натали Неведрова выглядела до кардинальной смены имиджа. Мы сделали подборку из ее снимков, опубликованных в Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на пятом месяце беременности Неведрова попала в ДТП. Она рассказывала, что после аварии у нее сильно болел висок.
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