Экс-ведущая "Орел и решка" изменилась до неузнаваемости после родов

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях "Орел и решка" Натали Неведрова, которая вела проект вместе с Региной Тодоренко, кардинально изменила имидж после рождения ребенка.

Она опубликовала несколько снимков в своем Instagram, где продемонстрировала длинные Сенегальские жгуты (косички) и спортивный стиль.

Многие помнят Неведрову с короткими темными волосами или же блондинкой, ведь она часто меняла цвет волос. Чуть больше месяца назад она родила ребенка. А с приходом весны решила избавиться от образа леди.

Регина Тодоренко и Натали Неведрова

"Началась весна. И моя весна началась с косичек. А если точнее, то с Сенегальских жгутов. Сейчас я расскажу, как они крепятся и вы упадете. Потому что я думала, что это обматывается как-то вокруг моего волоса, а нет! Косы из моих волос заплетены по голове. То есть они как каркасная сетка. А жгуты продеты сквозь мои косички", – поделилась Неведрова с поклонниками секретом.

Она пояснила, что вплетение в такой каркас считается наиболее безопасным. Эту прическу телеведущей сделали за 2,5 часа две девушки.

"Столько всего можно со своей головой навыдумывать. А главное, утром тяп-ляп и пошел. Теперь мне срочно нужна какая-нибудь красивая фотосессия и желательно время на нее", – отметила Неведрова.

Под другим снимком она рассказала, что почти не спит по ночам из-за кормления, успокоения ребенка.

"Поспать на педикюре – бесценно. Добавила в рацион кофеек. Тихо-тихо. Я гипотоник и всю беременность пила кофе", – также рассказала она.

Предлагаем вспомнить, как Натали Неведрова выглядела до кардинальной смены имиджа. Мы сделали подборку из ее снимков, опубликованных в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на пятом месяце беременности Неведрова попала в ДТП. Она рассказывала, что после аварии у нее сильно болел висок.

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