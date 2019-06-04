Экс-участница "ВИА Гры" снялась оголенной для мужского глянца: горячие фото

Бывшая участница знаменитой женской группы "ВИА Гра" Миша Романова, которой приписывают роман с поп-певцом Максом Барских, снялась оголенной для мужского глянца XXL.

28-летняя певица украсила июньскую обложку издания для мужчин, где предстала перед камерами без одежды. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала пресс-служба артистки.

Миша Романова popcake.tv

Автором съемки является фотохудожник Андрей Иваськив. Июньская обложка XXL с Мишей Романовой стала уже не первой для певицы.

Миша Романова для журнала XXL Пресс-служба певицы

Отметим, в 2016 году Романова уже снималась для XXL в эротической съемке. Вместе с ней тогда фотографировался и Макс Барских.

Миша Романова для журнала XXL Пресс-служба певицы

Миша Романова для журнала XXL Пресс-служба певицы

Миша Романова для журнала XXL Пресс-служба певицы

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Миша Романова впервые стала мамой. В марте исполнительница сделала заявление о решении покинуть коллектив "ВИА Гра", в котором пела на протяжении пяти лет. Тогда она не сообщала о причине ухода, однако представители продюсерского центра Константина Меладзе пояснили, что артистка находится в ожидании малыша.

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