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/Красота

Экс-участница "ВИА Гры" снялась оголенной для мужского глянца: горячие фото

1.5тЧитать материал на украинском

Бывшая участница знаменитой женской группы "ВИА Гра" Миша Романова, которой приписывают роман с поп-певцом Максом Барских, снялась оголенной для мужского глянца XXL.

28-летняя певица украсила июньскую обложку издания для мужчин, где предстала перед камерами без одежды. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала пресс-служба артистки.

Миша Романова

Миша Романова

popcake.tv

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"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Автором съемки является фотохудожник Андрей Иваськив. Июньская обложка XXL с Мишей Романовой стала уже не первой для певицы.

Миша Романова для журнала XXL

Миша Романова для журнала XXL

Пресс-служба певицы

Отметим, в 2016 году Романова уже снималась для XXL в эротической съемке. Вместе с ней тогда фотографировался и Макс Барских.

Миша Романова для журнала XXL

Миша Романова для журнала XXL

Пресс-служба певицы

Миша Романова для журнала XXL

Миша Романова для журнала XXL

Пресс-служба певицы

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Миша Романова для журнала XXL

Миша Романова для журнала XXL

Пресс-служба певицы

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Миша Романова впервые стала мамой. В марте исполнительница сделала заявление о решении покинуть коллектив "ВИА Гра", в котором пела на протяжении пяти лет. Тогда она не сообщала о причине ухода, однако представители продюсерского центра Константина Меладзе пояснили, что артистка находится в ожидании малыша.

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Тема
Праздники
Персона
Миша Романова
Теги
шоу-бизнесВід пацанки до панянкизвездыпраздник
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