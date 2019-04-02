Экс-солистка ''ВИА Гра'' показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, экс-участница группы "ВИА Гра" порадовала поклонников новым снимком без макияжа.

Звезда старается особо не распространяться по поводу своей жизни, хотя селфи на своей странице в Instagram делится охотно, вызывая бурю эмоций среди поклонников естественной красотой.

"За бортом" +20. Но проф. привычка, беречь горло, связки.., не позволяет снять шарфик", – подписала она.

На снимке Мейхер-Грановская позирует в кожаной куртке, кофте цвета хаки и в полосатом шарфе. Короткие волосы свободно обрамляют ее лицо, на котором нет ни грамма макияжа.

"Прическа супер! Лицо без макияжа выглядит молодо, свежо", "Прическа очень идет", "Нереально красивая", "Прелесть", "Без косметики лучше", – написали поклонники, а некоторые даже просили совета по поводу стрижки.

Надежда Мейхер-Грановская instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мейхер отправилась в небольшую командировку по Украине и порадовала поклонников снимком без макияжа из машины.

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