Экс-невеста Козловского взбудоражила сеть жарким фото

Блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай, экс-невеста украинского поп-певца Виталия Козловского, показала новый снимок с отдыха на Шри-Ланке.
Звезда обнародовала фото в своем Instagram, уточнив, что отпуск уже завершился, но позже можно будет покататься и на лыжах.
"Вернулась с отдыха, теперь думаю, где бы еще отдохнуть, если будет время. Хочу на лыжи. Я ездила только в Буковель, в Radisson, но ходят слухи, что для Украины, там слишком дорого, за эти деньги можно слетать в Европу", – написала она.
Эсхакзай попросила у пользователей совета, уточнив, что является новичком, потому ей нужен курорт с легкими трассами. В сети ответили экс-невесте Козловского, рассказав, где можно найти хорошие трассы. Также пользователи выразили восхищение фигурой телеведущей.
"Вы живот втягиваете, когда делаете фото? Или его нет? Как вам удается быть в такой форме", "Красотка", "Очень крутой купальник. Цвет вообще огонь", – написали восторженные поклонники.
Вернулась с отдыха, теперь думаю, где бы ещё отдохнуть 😂 если будет время Хочу на лыжи ⛷ Я ездила только в Буковель, в Radisson , но #ходятслухи , что для Украины, там слишком дорого, за эти деньги можно слетать в Европу. Кто где был, советуйте 👇🏻 Я новичок, поэтому нужен курорт с лёгкими трассами
Только что обсуждали на маникюре, есть ли истинно украинские матерные слова, или все таки все "плохие" слова позаимствованные из русской речи. Открыла гугл, вот вам несколько истинно украинских высказываний) - А щоби твоя срака по шву розійшлася; - Ах ти удуде смердячий; - Діждався сраної немочі; - Бісова ковінька; - А щоб ти падло дристало та й пристало; - А щоб тобі булька з носа вискочила; - Всрався тай криво; - Лучше б я чорта зобачив, як тебе; - Тиць моя радість; - Ти, гімно нероздушене;
Наталья Краснова "Бывшие". Книга, которая изначально "не зашла" с первых глав. Я "заставляла" себя вернутся к ее прочтению ровно месяц. Главы, где она рассказывает о мужчинах до 20, для меня были слишком примитивны и не находили отклик в моем прошлом. Я , похоже, с детства была задротом и "мудаки" у меня не задерживались, не то что не задерживались, даже не попадались. Но любовь к Красновой победила и ее рассказы о периоде "после 20", я прочитала взахлёб. Очень легко и интересно читается, будто сидишь, болтаешь с подругой на кухне. ОБЯЗАТЕЛЬНО к прочтению всем девчонкам от 16(18) лет, которые поклоняются мужчинам, спешат замуж и считаю, что женщина замужем - ЖЕНЩИНА, а не замужем - никому не нужная дура. Вряд ли в возрасте 18-20 лет вы поймёте всю "классность" этой книги, но где-то на подкорке инфа про мудаков отложится 😂. Хотя... хз, может это я была в такой тупицей, а вы у меня умненькие. Наталья Краснова @krasnovanatasha "Бывшие" - советую
Отвечаю на самые популярные вопросы о нашем путешествии на #srilanka 1. Сколько стоит тур? На двоих 3600$ отель 5 звёзд, на 8 ночей, завтраки; Название отеля Heritance Ahungalla Людей минимум, детей минимум, русская речь - минимальна; 2. Как долго лететь? Можно лететь чартерным рейсом Мау 8,5 часов; или как мы, flydubai 5,5 часов до Дубай, пересадка и 4,5 Дубай- Коломбо; от аэропорта до нашего отеля на машине 2,5 часа; 3. Для украинцев на Шри -Ланке нужна Виза, ее выдают по прилёту, стоимость 40$ с человека; 4. Если сравнивать с Бали и Таиландом, там выбор фруктов более разнообразный. 5. На Бали и в Тае было больше туристов, нежели здесь; 6. На двоих за 8 дней мы потратили около 800$ на еду и сафари; 7. Тур покупала у одноклассницы @flyaway_agency_kiev ; через неё летали на Бали, на Кипр, и в Испанию) У меня все ❤️ Если что-то забыла, пишите, отвечу 👇🏻 P.S: фотку отработала пресетами от @dariachebanov
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эсхакзай показала пикантный снимок с другого ракурса во время отдыха на островах.
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