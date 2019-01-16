Экс-невеста Козловского взбудоражила сеть жарким фото

Блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай, экс-невеста украинского поп-певца Виталия Козловского, показала новый снимок с отдыха на Шри-Ланке.

Звезда обнародовала фото в своем Instagram, уточнив, что отпуск уже завершился, но позже можно будет покататься и на лыжах.

"Вернулась с отдыха, теперь думаю, где бы еще отдохнуть, если будет время. Хочу на лыжи. Я ездила только в Буковель, в Radisson, но ходят слухи, что для Украины, там слишком дорого, за эти деньги можно слетать в Европу", – написала она.

Эсхакзай попросила у пользователей совета, уточнив, что является новичком, потому ей нужен курорт с легкими трассами. В сети ответили экс-невесте Козловского, рассказав, где можно найти хорошие трассы. Также пользователи выразили восхищение фигурой телеведущей.

"Вы живот втягиваете, когда делаете фото? Или его нет? Как вам удается быть в такой форме", "Красотка", "Очень крутой купальник. Цвет вообще огонь", – написали восторженные поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эсхакзай показала пикантный снимок с другого ракурса во время отдыха на островах.

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