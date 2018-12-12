Экс-финалистку ''Мисс США'' арестовали за развращение школьника: подробности

Учительница средней школы и победительница конкурса "Мисс Кентукки" 28-летняя Рамси Бирс предстала перед судом после того, как ее обвинили в отправке обнаженных снимков несовершеннолетнему школьнику.

Так, фотографии голой учительницы в смартфоне 15-летнего мальчика обнаружили его родители, которые сразу же обратились в полицию. Об этом сообщает CNN.

Фото: Splash News

Фото: Splash News

Фото: Splash News

Рамси призналась, что действительно отправляла школьнику четыре своих обнаженных фотографии через Snapchat. Ей предьявили обвинения по четырем пунктам, и отстранили от работы.

Фото: Splash News

Фото: Splash News

Отметим, что Бирс выпустили под залог в 10 тысяч долларов, и сейчас она ожидает решения суда. В случае если девушку признают виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: CNN

Фото: CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге полиция задержала учительницу, которая развратила своего 15-летнего ученика. Об этом вскоре узнала мать мальчика, которая и обратилась в полицию с требованием наказать злоумышленницу.