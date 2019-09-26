Новолуние – 28 октября 2019 года в 06:38 по киевскому времени.

Полнолуние – 14 октября 2019 года в 00:07 по киевскому времени.

Вторая четверть – 5 октября 2019 года в 19:47 по киевскому времени.

Четвёртая четверть – 21 октября 2019 года в 15:39 по киевскому времени.

Растущая Луна – с 1 по 13 октября и 29 по 31 октября 2019 года.

Убывающая Луна – с 15 по 27 октября 2019 года.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2019 года:

2, 3, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31 октября.

Благоприятные дни для окраски волос в октябре 2019 года:

5, 8, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27 октября.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра в октябре 2019 года:

2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 29 октября.

Окраска волос 8 октября наделит их дополнительной силой Google Images

Лунный календарь красоты на каждый день месяца октября 2019 года

1 октября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - смена причёски заставит вас чувствовать себя неуверенно.

• Окраска волос – ничего особенного не добавит в вашу жизнь.

• Маникюр, педикюр - оздоровит ногти.

• Уход за лицом - использование масок может привести к образованию пигментных пятен.

• Уход за телом - пересмотрите свой рацион.

2 октября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

• Стрижка – люди, решившие сделать сегодня стрижку, могут в скором времени приобрести собственность, а также почувствуют благоприятные изменения в карьере.

• Окраска волос нежелательна.

• Маникюр, педикюр – получите защиту от сплетен и врагов.

• Уход за лицом – успокаивает ваши нервы.

• Уход за телом - активный отдых.

3 октября 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

• Стрижка - поможет дольше избегать посечённых кончиков.

• Окраска волос – воздержитесь во избежание непредсказуемых последствий.

• Маникюр, педикюр - сегодня есть риск испортить ногти.

• Уход за лицом – время, благоприятное для проведения косметических инъекций.

• Уход за телом - посвятите время поддержанию иммунитета.

4 октября 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

• Стрижка – лучше перенести на другой день.

• Окраска волос - не рекомендуется, волосы могут пострадать.

• Маникюр, педикюр - хороший день, ногти будут отрастать медленно.

• Уход за лицом - косметика может вызвать аллергическую реакцию.

• Уход за телом - удаленные сегодня волосы будут отрастать долго.

5 октября 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Козероге.

• Стрижка - в этот день стрижка категорически запрещается, так как она может в дальнейшем очень неблагоприятно повлиять на вашу судьбу.

• Окраска волос - если вы окрасите волосы натуральными красками, то вас ожидает успех.

• Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к новым знакомствам.

• Уход за лицом - сегодня отдайте предпочтение увлажняющим кремам.

• Уход за телом - по возможности больше проводите времени на свежем воздухе, полезны дыхательные упражнения.

6 октября 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Козероге.

• Стрижка - состригая волосы сегодня, вы можете замедлить биохимические процессы в организме, что спровоцирует накопление лишнего веса и шлаков.

• Окраска волос на пользу сегодня не пойдет.

• Маникюр, педикюр - не стригите и не подпиливайте сегодня ногти, ваше настроение ухудшится после маникюра или педикюра.

• Уход за лицом – не проводите никаких процедур.

• Уход за телом - удаление волос со всего тела.

7 октября 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - стрижка волос сегодня благоприятно повлияет на продолжительность вашей жизни.

• Окраска волос в этот день не рекомендуется.

• Маникюр, педикюр - стрижка ногтей после захода солнца усилит ваше женское начало и привлекательность.

• Уход за лицом - можно сделать горячие паровые маски и питательные маски, пилинг.

• Уход за телом - полезны любые водные процедуры, ванны с морской солью и травами.

10 октября рекомендуются СПА процедуры Google Images

8 октября 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - в этот день лучше нарастить волосы.

• Окраска волос наделит волосы дополнительной силой.

• Маникюр, педикюр - бежевый маникюр сбалансирует вашу жизнь.

• Уход за лицом - удачный день для наращивания ресниц.

• Уход за телом – массаж лица.

9 октября 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - подстригитесь сегодня, сделайте укладку у мастера противоположного пола, и вас не будет покидать удача долгое время.

• Окраска волос - сегодня воздержитесь.

• Маникюр, педикюр - после захода солнца подстригите ногти, и вы станете более привлекательной для противоположного пола.

• Уход за лицом - антивозрастные процедуры.

• Уход за телом - хороший день для начала диеты.

10 октября 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка принесет несчастье.

• Окраска волос - волосы можно окрасить, но только натуральными красками.

• Маникюр, педикюр - сегодня не стоит наращивать ногти, так как они не будут держаться.

• Уход за лицом - омолаживающие и антивозрастные маски сегодня будут наиболее эффективными.

• Уход за телом - СПА процедуры.

11 октября 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка сегодня к неудаче в делах.

• Окраска волос - нет.

• Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к налаживанию отношений с людьми, в особенности с любимыми и близкими. Также поможет ускорить получение новостей, которые вы давно ждете.

• Уход за лицом - питательные маски.

• Уход за телом - массаж.

12 октября 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка сегодня угрожает душевному равновесию.

• Окраска волос - лунный календарь не рекомендует.

• Маникюр, педикюр - воздержитесь сегодня.

• Уход за лицом - используйте минимум косметики.

• Уход за телом - удаленные сегодня волосы с тела будут отрастать медленно.

13 октября 2019 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - не стригитесь сегодня, и вы сохраните нормальные отношения с близкими.

• Окраска волос - можно красить волосы в свой натуральный цвет.

• Маникюр, педикюр - хороший день, цвет лака пастельных тонов.

• Уход за лицом - антивозрастные маски будут очень эффективны.

• Уход за телом - загар в солярии получится великолепным.

14 октября 2019 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Овне.

• Стрижка - нейтральный день.

• Окраска волос - не стоит кардинально менять цвет.

• Маникюр, педикюр - обрезанные ногти замедлят свой рост, но зато будут крепкими и здоровыми.

• Уход за лицом - отличный день для увлажнения кожи и питания, выровняет тон лица и улучшит общее состояние.

• Уход за телом - можно делать любые процедуры.

15 октября 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

• Стрижка - особо хорошо получатся короткие стрижки.

• Окраска волос - сегодня стоит задуматься о смене цвета волос.

• Маникюр, педикюр - нейтральное время для всех процедур, подходящее только для борьбы с натоптышами и грибком.

• Уход за лицом - благоприятный день для любых косметических операций.

• Уход за телом - отдохните.

16 октября 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

• Стрижка – сегодня прекрасно получаются сложные прически.

• Окраска волос обещает приятное знакомство.

• Маникюр, педикюр – неблагоприятный день.

• Уход за лицом - день предназначен для профессионального ухода.

• Уход за телом - неблагоприятный день для косметических процедур, но эффективно будет лечение половых инфекций.

22 октября максимальный эффект принесут лечебные процедуры со ступнями Google Images

17 октября 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

• Стрижка - сегодня лучше просто подровнять волосы.

• Окраска - краситься только в салоне и только в проверенный цвет.

• Маникюр, педикюр - маникюр в этот день принесет успех в начатом деле (голубой, оливковый или белый лак).

• Уход за лицом - старайтесь сегодня не пересушивать кожу лица и хорошо её увлажнять.

• Уход за телом - сделайте себе подарок и сходите в массажный салон.

18 октября 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

• Стрижка улучшит ваше самочувствие.

• Окраска волос - хороший день для окраски волос в любой цвет.

• Маникюр, педикюр лучше не делать.

• Уход за лицом - отшелушивающие маски.

• Уход за телом - вашему телу не повредит отдых, сауна.

19 октября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

• Стрижка - модная стрижка сегодня сулит интересное знакомство.

• Окраска - очень хороший день, вы получите именно тот оттенок, который хотели.

• Маникюр, педикюр - стричь ногти сегодня к их ломкости и повреждению.

• Уход за лицом - маски из натуральных продуктов окажут благотворное влияние.

• Уход за телом - посещение бани или сауны пойдет на пользу организму.

20 октября 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Раке.

Стрижка. Если мечтаете разбогатеть — зайдите в парикмахерскую.

• Окраска волос - рекомендуется использовать краски на натуральной основе.

• Маникюр, педикюр - откажитесь сегодня от этой идеи.

• Уход за лицом - уход за бровями и ресницами.

• Уход за телом - посещение бассейна приведет ваше тело в тонус.

21 октября 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Раке.

• Стрижка - подстригать волосы сегодня к болезням и недомоганию.

• Окраска - рекомендуется использовать краски на натуральной основе.

• Маникюр, педикюр - нейтральный день.

• Уход за лицом - делайте антивозрастные маски.

• Уход за телом - займитесь физическими упражнениями.

22 октября 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна во Льве.

• Стрижка - после сегодняшнего визита в парикмахерскую у вас не только будут быстрее расти волосы, прекратится их сечение, но и в скором времени ожидается приятное знакомство с персоной противоположного пола. Главное - успеть ухватить удачу за хвост.

• Окраска волос - волосы можно окрасить, но только натуральными красками. Однако ни в коем случае нельзя их обесцвечивать.

• Маникюр, педикюр - в этот день максимальный эффект принесут лечебные процедуры со ступнями, будь то ванночки для ног, удаление мозолей или натоптышей, а также обстригание вросшего ногтя.

• Уход за лицом - только щадящие манипуляции.

• Уход за телом - посещение бани или сауны пойдет на пользу организму.

23 октября 2019 года, 25 лунный день, убывающая Луна во Льве.

• Стрижка - избавляясь от поврежденных волос, вы очистите свою ауру.

• Окраска волос - стоит окрашивать волосы только натуральными красками.

• Маникюр, педикюр - идеальный день, чтобы сделать что-то необычное, результат порадует.

• Уход за лицом – время, идеальное для борьбы с морщинами.

• Уход за телом - отличный день для посещения SPA салона.

24 октября 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - смените прическу, новые приключения не заставят себя ждать.

• Окраска волос улучшит память, восстановит нервную систему, повысит работоспособность и обучаемость, активизирует логическое мышление.

• Маникюр, педикюр – во время процедуры загадайте желание, и оно исполнится в скором времени.

• Уход за лицом - неподходящий день для косметических процедур.

• Уход за телом - в это время можно назначить процедуры по лимфодренажу.

Если хотите избавится от недоброжелателей, 25 октября обрежьте ногти Google Images

25 октября 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - везение будет преследовать тех, кто решит постричься в этот день.

• Окраска волос - подходящий день.

• Маникюр, педикюр - хотите избавится от недоброжелателей, обрежьте ногти.

• Уход за лицом - сегодня лучше отказаться от сложных процедур в области лица.

• Уход за телом - благоприятный день для антистрессовых процедур для тела.

26 октября 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка – день для стрижки нейтральный.

• Окраска волос - можно окрасить волосы, но цвет получится совсем не такой, как хотелось.

• Маникюр, педикюр - не рекомендуется делать маникюр.

• Уход за лицом - нейтральный день для всех косметических процедур.

• Уход за телом - посвятите день снятию усталости.

27 октября 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - можно стричь волосы, но лучше сделать укрепляющую маску.

• Окраска волос сделает вас уязвимой к неприятностям.

• Маникюр, педикюр - можно делать любые процедуры.

• Уход за лицом - нейтральный день.

• Уход за телом - нейтральное время, но благоприятный день для лазерной эпиляции.

28 октября 2019 года, 29, 1-2 лунный день, новая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - в этот день стричь волосы не рекомендуется. В народе говорят, что так можно и "ум состричь".

• Окраска волос крайне нежелательна.

• Маникюр, педикюр - не стригите ногти сегодня, а то удача от вас отвернется.

• Уход за лицом - дайте сегодня коже лица отдых.

• Уход за телом - один из самых неблагоприятных дней в месяце, лучше отказаться от физических нагрузок, хирургических операций.

Новости Названы разрушающие красоту привычки женщин

29 октября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - состриженные волосы сделают вас беззащитной перед недоброжелателями.

• Окраска волос - отличное время для оздоровительных и питательных процедур.

• Маникюр, педикюр - обрезав ногти, сделаете их крепче.

• Уход за лицом - чтобы не потерять индивидуальность, отложите все манипуляции на другой день.

• Уход за телом - прекрасный эффект ждите от ручного массажа.

30 октября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

• Стрижка - креативная стрижка вдохновит вас.

• Окраска волос - результат окрашивания непредсказуем.

• Маникюр, педикюр – неблагоприятное время для маникюра, для педикюра - нейтральное.

• Уход за лицом - сегодня хороший эффект дадут паровые ванночки.

• Уход за телом – сходите на массаж.

31 октября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

• Стрижка – удачный день для стрижки.

• Окраска волос - благоприятный день для брюнеток, но не стоит краситься блондинкам.

• Маникюр, педикюр - не стоит стричь ногти, иначе вам грозит плохое настроение.

• Уход за лицом - очищающая маска надолго оставит кожу нежной и гладкой.

• Уход за телом - уделите внимание бёдрам в спортзале.

Я желаю всем красоты и здоровья.

И дарю несколько старинных ритуалов с водой для густоты волос, свежести кожи и стройности фигуры.

1. "Царица Водица, ты моешь берега, каменья и кременья, питаешь землю и коренья, очисти меня, (имя), мой дом и моих близких от болезней, тоски, уроков, наговоров и сглаза. Укрепи мою душу и каждую клеточку тела! Слава тебе! Гой!".

Этой водой можно умываться, ополаскивать волосы, чтобы лучше росли, поливать цветы. Если смочить этой водой семена для проращивания, они быстро прорастут. Не забудьте каждый раз благодарить воду за помощь.

Заговоренная вода поможет вернуть молодость и свежесть Google Images

2. Если вы хотите омолодить свою кожу или немного изменить какую-нибудь часть тела, которая кажется вам не совсем совершенной, то воспользуйтесь лунной магией.

В ночь на полнолуние поставьте сосуд с чистой минеральной водой на окно. Утром спрячьте сосуд в недоступное для солнечных лучей место.

Умывайтесь и протирайте "лунной водой" ту часть тела, которую вы хотите изменить. Во время этих действий произносите заговор:

"Лунный свет наполняет мое тело красотою, мою кожу свечением, а мой разум экстазом и наслаждением".

Почувствуйте, как разглаживаются морщины, устраняются жировые складки, кожа становится упругой, эластичной. Прохладная вода, касаясь вашей кожи, смывает все лишнее и ненужное и наполняет ваше тело новыми потоками энергии.

Эта энергия формирует ваш новый образ и мышление, способствующие вашему внешнему перевоплощению.

3. Поставьте на стол большое зеркало. Поместите на него вертикально фотографию, на которой запечатлен ваш юный образ, и произнесите:

"Я призываю прошлое и будущее, чтобы изменить настоящее и определить будущее, для красоты, для молодости, для счастья".

Смотрите попеременно в зеркало и на фото, и представляйте, как ваш настоящий и фотографический образы сближаются. Повторяйте ритуал в течение 10 дней для возвращения молодости, красоты и счастья.

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