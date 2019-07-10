Джоли засняли в белье на балконе в Париже: пикантные фото

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа. Так, звезду засняли в белье — точнее, в шелковой комбинации белого цвета.

Свой образ Джоли дополнила серебристыми украшениями: сережками и браслетом. На снимках, которые были опубликованы в сети, актриса с улыбкой помахала поклонникам.

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajoliegram

Как оказалось, Анджелина стала центральной фигурой на съемках, организованных модным домом Guerlain в рамках новой рекламной кампании.

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajoliegram

В Париже Джоли появилась днем ранее. Она прогулялась по городу вместе с крестной матерью и близкой подругой, 74-летней Жаклин Биссет. Также в столицу Франции вместе с ней приехала дочь Вивьен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелину Джоли заметили у входа в больницу в Лос-Анджелесе. По утверждениям инсайдеров, за день до обращения к врачам актриса внезапно покинула съемочную площадку в Мексике.

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