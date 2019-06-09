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/Красота

Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

Победительница песенного конкурса Евровидение-2016 предстала перед камерой в соблазнительном платье в крупную сетку и продемонстрировала все прелести своей фигуры. Ее горячее фото опубликовано на личной странице Джамалы в Instagram.

Певица сфотографировалась на фоне моря, пикантности кадру прибавило то, что волны намочили ее платье, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь Джамалы.

Пользователи сети расхвалили артистку за внешний вид, однако некоторым не понравилось то, что замужняя 35-летняя исполнительница засветила пикантные части тела.

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"Сейчас бы голыми сосками посветить..." – возмутились фолловеры.

"Фигурка просто класс! Фото – супер", – похвалили ее другие.

Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети
Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети
Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети
Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети
Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети
Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала является судьей популярного вокального шоу в Украине "Голос. Діти". Смотрите подробности свежего эфира детского "Голоса" по этой ссылке.

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Персона
Джамала
Теги
новостишоу-бизнесЕвровидение
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А расценки указала?
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Клочкова Наталія
Клочкова Наталія
Красуня !)
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