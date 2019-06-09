Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети

Украинская певица Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

Победительница песенного конкурса Евровидение-2016 предстала перед камерой в соблазнительном платье в крупную сетку и продемонстрировала все прелести своей фигуры. Ее горячее фото опубликовано на личной странице Джамалы в Instagram.

Певица сфотографировалась на фоне моря, пикантности кадру прибавило то, что волны намочили ее платье, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь Джамалы.

Пользователи сети расхвалили артистку за внешний вид, однако некоторым не понравилось то, что замужняя 35-летняя исполнительница засветила пикантные части тела.

"Сейчас бы голыми сосками посветить..." – возмутились фолловеры.

"Фигурка просто класс! Фото – супер", – похвалили ее другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала является судьей популярного вокального шоу в Украине "Голос. Діти". Смотрите подробности свежего эфира детского "Голоса" по этой ссылке.

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