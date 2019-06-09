Джамала в мокром прозрачном платье вызвала споры в сети

Украинская певица Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.
Победительница песенного конкурса Евровидение-2016 предстала перед камерой в соблазнительном платье в крупную сетку и продемонстрировала все прелести своей фигуры. Ее горячее фото опубликовано на личной странице Джамалы в Instagram.
Певица сфотографировалась на фоне моря, пикантности кадру прибавило то, что волны намочили ее платье, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь Джамалы.
Сьогодні не заздрю моїм київським друзям. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну це ж як так, на одні вихідні одразу три вау-вау-вау заходи! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Це ж 2 дні розриватись між @kyivwine , @donttakefake та @kyivness ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вгадайте де буду я? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Даю підказку 🌴🐪💙 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #weekend #summertime #kyiv
Пользователи сети расхвалили артистку за внешний вид, однако некоторым не понравилось то, что замужняя 35-летняя исполнительница засветила пикантные части тела.
"Сейчас бы голыми сосками посветить..." – возмутились фолловеры.
"Фигурка просто класс! Фото – супер", – похвалили ее другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала является судьей популярного вокального шоу в Украине "Голос. Діти". Смотрите подробности свежего эфира детского "Голоса" по этой ссылке.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.