Джамала, Елена Кравец, Монро и другие: известные визажисты раскрыли подробности работы со звездами

Как работать с украинскими знаменитостями и что делать, чтобы в любой ситуации выглядеть на все 100, точно знают известные бьюти-эксперты Ната Нисс и Аня Безвугляк.

Почему одни из самых дорогих визажистов страны готовы работать бесплатно, кем вдохновляются для своих шедевров и что есть в личной косметичке профессионального визажиста – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

Ната Нисс и Анна Безвугляк поделились секретами своей профессии

Анна Безвугляк сейчас работает визажистом Jerry Heil. Бьюти-эксперт рассказала, какой макияж нравится певице больше всего.

Анна Безвугляк делает макияж Jerry Heil . Instagram Jerry Heil

"Цветные стрелки 100%! Иногда кажется, что мы уже перепробовали все цвета радуги, но всегда находим что-то новенькое. Стандартный макияж Jerry Heil – это красные стрелки и блестки-веснушки", – отметила мастер.

Jerry Heil без ума от красных стрелок. Instagram Jerry Heil

До постоянного сотрудничества с исполнительницей "Охрана, отмена" Анна делала макияж Даше Коломиец, Александре Шульгиной, MamaRika, Владу Дарвину и другим представителям украинского шоу-бизнеса во время работы на TV-проектах.

А в портфолио Наты Нисс – работа с Джамалой, Василисой Фроловой, Валентиной Хамайко, Еленой Кравец и множеством известных украинских блогеров. Но одним из самых запоминающихся стал макияж для травести-дивы Монро.

"Монро – потрясающая многогранная личность, для которой точно нет барьеров ни в жизни, ни тем более – в макияже. Мы создавали яркий, но все же женственный образ. Также она большая любительница креатива, что не удивительно для ее персоны. Любит разные формы, сочные цвета и смелые образы. Обожаю!" – восхищается Ната.

Монро предпочитает яркий макияж. segodnya.ua

А Ане Безвугляк больше всего запомнилась именно прическа Jerry Heil для клипа "Бомба-Ракета".

"Это длиннейшая коса, которую было сложно сплести, ее приходилось несколько раз за съемки надевать-снимать, она сама по себе очень тяжелая, так что Jerry можно было только посочувствовать", – разоткровенничалась Анна.

Jerry Heil предстала с необычной косой в клипе Instagram Jerry Heil

Любопытно, что звездные визажисты не прочь поработать бесплатно и просто ради интереса. Так, Ната Нисс сказала, что делает это постоянно, на протяжении восьми лет практики.

"Если собирается крутая команда с заряжающей идеей, я первая в очереди поработать бесплатно (улыбается). Ведь порой такая работа дает намного больше, чем деньги: азарт, вдохновение, развитие – это дорогого стоит. Точно уверена, что творческим людям нужны такие "вылазки", они расширяют горизонты", – подтвердила бьюти-эксперт.

Визажист добавила, что самые знаковые образы, которые она создавала, были для близких людей: образы невесты для лучших подруг, фотосессии беременности, макияж и прически для ее мамы в важные дни.

Ната Нисс обожает создавать образ невесты. Instagram Наты Нисс

А вот Анна призналась, что первые 1,5 года не доедала, но всегда с радостью бежала купить новые тени, чтобы накрасить моделей для портфолио бесплатно. Сейчас она иногда собирается с друзьями, чтобы творить красоту для души.

Конфликты из-за не понравившегося мейка случаются даже у звездных визажистов.

Визажист рассказала о конфликте из-за макияжа для мамы выпускницы Instagram Анны Безвугляк.

"Мы все люди и восприятие бывает очень разным. Самая такая смешная для меня ситуация была, когда я красила маму выпускницы, и она попросила кончики бровей нарисовать вертикально вниз. Я вначале не совсем поняла задачу и сделала просто миленькие брови, но нужно было именно вертикально и ни на градус в сторону (смеется)", – вспоминает Анна Безвугляк.

За все время работы у Наты Нисс был всего один конфликт, который, к счастью, удалось решить мирно. По ее словам, мастеру необязательно доказывать свою правоту: важно, чтобы девушка ушла довольная, счастливая и окрыленная, ведь именно для этого и существует профессия бьюти-эксперта.

Ната Нисс считает, что мастеру необязательно доказывать свою правоту Instagram Наты Нисс

Обе девушки назвали своим учителем Ханга Ваннго (визажист Джулианны Мур, Синди Кроуфорд, Эмили Ратаковски и других американских звезд. – Ред). Работами именно этого голливудского визажиста чаще всего Аня и Ната вдохновляются для создания своих шедевров. При этом, Ната Нисс назвала также многих талантливых мастеров СНГ, которые воодушевляют ее и близки по духу.

"Роман Пономарев, Ольга Томина, Наталья Шик мне интересны также как личности, их путь к успеху, к стилю. Такие истории очень вдохновляют и дают волшебный пендель развиваться до подобного уровня", – отметила звездный визажист.

Звездные визажисты вдохновляются работами не только бьюти-экспертов Голливуда Instagram Анны Безвугляк.

Как оказалось, наводить красоту долгими часами на работе вовсе не отбивает желания краситься самим визажистам. Ната утверждает, что именно благодаря страсти делать макияж и прически для себя, она решила заняться этим профессионально.

"Макияж всегда поднимает настроение, это такой маленький утренний ритуал любви к себе. Выйти без косметики конечно же могу, принимаю себя любой. Но так как макияж – это часть меня, предпочитаю быть целостной", – усмехнулась профессионал.

Ната любит создавать макияж для себя Instagram Наты Нисс

Аня в свою очередь рассказала, что делает макияж себе только для блога. В ее повседневную косметичку входит консилер, тушь, гель для бровей и хайлайтер. Кроме того, Безвугляк назвала свои топ-3 самых необходимых предмета в косметичке. Ими оказались кисти для макияжа, хороший уход для подготовки кожи и… капли для глаз.

Анна делает макияж себе чаще всего только для блога Instagram Анны Безвугляк.

Ната Нисс добавила, что самые главные предметы – это хороший консилер, правильного цвета хайлайтер и цветной гель для бровей.

"С помощью только этих трех текстур уже можно хорошо освежить лицо. Особенно консилер – считаю это золотым средством в макияже, и готова поставить памятник человеку, который его изобрел", – смеется Ната.

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