Джамала, Елена Кравец, Монро и другие: известные визажисты раскрыли подробности работы со звездами

Как работать с украинскими знаменитостями и что делать, чтобы в любой ситуации выглядеть на все 100, точно знают известные бьюти-эксперты Ната Нисс и Аня Безвугляк.

Почему одни из самых дорогих визажистов страны готовы работать бесплатно, кем вдохновляются для своих шедевров и что есть в личной косметичке профессионального визажиста – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

Анна Безвугляк сейчас работает визажистом Jerry Heil. Бьюти-эксперт рассказала, какой макияж нравится певице больше всего.

"Цветные стрелки 100%! Иногда кажется, что мы уже перепробовали все цвета радуги, но всегда находим что-то новенькое. Стандартный макияж Jerry Heil – это красные стрелки и блестки-веснушки", – отметила мастер.

До постоянного сотрудничества с исполнительницей "Охрана, отмена" Анна делала макияж Даше Коломиец, Александре Шульгиной, MamaRika, Владу Дарвину и другим представителям украинского шоу-бизнеса во время работы на TV-проектах.

А в портфолио Наты Нисс – работа с Джамалой, Василисой Фроловой, Валентиной Хамайко, Еленой Кравец и множеством известных украинских блогеров. Но одним из самых запоминающихся стал макияж для травести-дивы Монро.

"Монро – потрясающая многогранная личность, для которой точно нет барьеров ни в жизни, ни тем более – в макияже. Мы создавали яркий, но все же женственный образ. Также она большая любительница креатива, что не удивительно для ее персоны. Любит разные формы, сочные цвета и смелые образы. Обожаю!" – восхищается Ната.

А Ане Безвугляк больше всего запомнилась именно прическа Jerry Heil для клипа "Бомба-Ракета".

"Это длиннейшая коса, которую было сложно сплести, ее приходилось несколько раз за съемки надевать-снимать, она сама по себе очень тяжелая, так что Jerry можно было только посочувствовать", – разоткровенничалась Анна.

Любопытно, что звездные визажисты не прочь поработать бесплатно и просто ради интереса. Так, Ната Нисс сказала, что делает это постоянно, на протяжении восьми лет практики.

"Если собирается крутая команда с заряжающей идеей, я первая в очереди поработать бесплатно (улыбается). Ведь порой такая работа дает намного больше, чем деньги: азарт, вдохновение, развитие – это дорогого стоит. Точно уверена, что творческим людям нужны такие "вылазки", они расширяют горизонты", – подтвердила бьюти-эксперт.

Визажист добавила, что самые знаковые образы, которые она создавала, были для близких людей: образы невесты для лучших подруг, фотосессии беременности, макияж и прически для ее мамы в важные дни.

А вот Анна призналась, что первые 1,5 года не доедала, но всегда с радостью бежала купить новые тени, чтобы накрасить моделей для портфолио бесплатно. Сейчас она иногда собирается с друзьями, чтобы творить красоту для души.

Конфликты из-за не понравившегося мейка случаются даже у звездных визажистов.

"Мы все люди и восприятие бывает очень разным. Самая такая смешная для меня ситуация была, когда я красила маму выпускницы, и она попросила кончики бровей нарисовать вертикально вниз. Я вначале не совсем поняла задачу и сделала просто миленькие брови, но нужно было именно вертикально и ни на градус в сторону (смеется)", – вспоминает Анна Безвугляк.

За все время работы у Наты Нисс был всего один конфликт, который, к счастью, удалось решить мирно. По ее словам, мастеру необязательно доказывать свою правоту: важно, чтобы девушка ушла довольная, счастливая и окрыленная, ведь именно для этого и существует профессия бьюти-эксперта.

Обе девушки назвали своим учителем Ханга Ваннго (визажист Джулианны Мур, Синди Кроуфорд, Эмили Ратаковски и других американских звезд. – Ред). Работами именно этого голливудского визажиста чаще всего Аня и Ната вдохновляются для создания своих шедевров. При этом, Ната Нисс назвала также многих талантливых мастеров СНГ, которые воодушевляют ее и близки по духу.

"Роман Пономарев, Ольга Томина, Наталья Шик мне интересны также как личности, их путь к успеху, к стилю. Такие истории очень вдохновляют и дают волшебный пендель развиваться до подобного уровня", – отметила звездный визажист.

Как оказалось, наводить красоту долгими часами на работе вовсе не отбивает желания краситься самим визажистам. Ната утверждает, что именно благодаря страсти делать макияж и прически для себя, она решила заняться этим профессионально.

"Макияж всегда поднимает настроение, это такой маленький утренний ритуал любви к себе. Выйти без косметики конечно же могу, принимаю себя любой. Но так как макияж – это часть меня, предпочитаю быть целостной", – усмехнулась профессионал.

Аня в свою очередь рассказала, что делает макияж себе только для блога. В ее повседневную косметичку входит консилер, тушь, гель для бровей и хайлайтер. Кроме того, Безвугляк назвала свои топ-3 самых необходимых предмета в косметичке. Ими оказались кисти для макияжа, хороший уход для подготовки кожи и… капли для глаз.

Ната Нисс добавила, что самые главные предметы – это хороший консилер, правильного цвета хайлайтер и цветной гель для бровей.

"С помощью только этих трех текстур уже можно хорошо освежить лицо. Особенно консилер – считаю это золотым средством в макияже, и готова поставить памятник человеку, который его изобрел", – смеется Ната.

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