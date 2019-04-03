Двойняшка Маркл засветила пышные формы: горячие фото

Модель plus-size Эрика Лорен из Лос-Анджелеса, которую называют "двойняшкой" герцогини Сассекской Меган Маркл из-за внешней схожести, радовала поклонников пикантными снимками.

Она снималась в горячих фотосессиях в нижнем белье, когда на территории Европы было холодно, зато в Штатах можно было наслаждаться теплом и солнцем.

Лорен демонстрирует свою фигуру такой, какая она есть, и не стесняется этого, доказывая, что женское тело может быть красивым, имея любой размер.

Новости Модель набрала вес и прославилась

На одном из последних опубликованных ею снимков в свадебном платье, модель выглядит очень похожей на Меган Маркл. Она откровенно выставила ногу с подвязкой, что сделало фотографию пикантной.

instagram@theericalauren

Предлагаем ознакомиться с другими горячими фотографиями "копии" Маркл, которые она опубликовала в последнее время. Стоит отметить, что за ее каналом в Instagram следят 257 тысяч человек.

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

instagram@theericalauren

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрика Лорен стала очень популярной летом 2018 года, когда в сети заметили невероятную схожесть во внешности с Меган Маркл.

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