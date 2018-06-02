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"Двойник" Ким Кардашьян сверкнула пышной грудью в леопардовом боди

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Известная пышнотелая модель Деми Роуз, которую также называют британским двойником Ким Кардашьян, показала фанатам аппетитную грудь, которая едва прикрыта леопардовым боди.

23-летняя Деми сфотографировалась в соблазнительном образе на широкой кровати. На ней надето боди с "дерзким" принтом, которое оголяет пышные формы брюнетки. Пикантный снимок опубликован в ее Instagram -аккаунте.

Роуз поучаствовала в откровенной фотосессии, автором которой является глянцевый фотограф Денни Десантос. Съемка состоялась на Ибице (Испания).

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Отметим, за сутки сексуальное фото Деми Роуз собрало около 300 тысяч лайков от неравнодушных поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пьет из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

Персона
Деми Роуз
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