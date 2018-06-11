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"Двойник" Ким Кардашьян похвасталась сочным телом в стильном бикини

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Популярная пышногрудая модель Деми Роуз, которую также называют британской "Ким Кардашьян", порадовала своих поклонников соблазнительным снимком.

Так, молодая секс-бомба показала фанатам снимок, на котором изображены в родном лишь бикини. Соблазнительное фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Деми сфотографировалась в стильном темно-сером купальнике, который грамотно подчеркивает ее аппетитные формы.

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За короткое время откровенное фото собрало почти 300 тысяч лайков, а также сотни комментариев от поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.

Персона
Деми Роуз
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