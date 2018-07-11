"Две уточки": Надя Дорофеева показала фанатам грудь

Украинская поп-певица, вокалистка известной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонникам ярким фото в красном купальнике.

На снимке певица позирует в бикини возле огромного желтого надувного круга в форме утки.

Фанаты Дорофеевой позитивно оценили фото и сделали исполнительнице много комплиментов, в шутку назвав ее "уточкой".

"Наконец-то нормальное эро-фото", "Прелесть", "Секси", "Две уточки", "Поставила вас, уточек, на свой рабочий стол и на заставку в телефоне", "Класс", "Какая ты красивая", "Кукла", "Какая яркая фотка", "Две самые красивые ути, которые я видел. А так бы хотелось прильнуть к твоим губам. Просто шикарная, нет слов, мою любовь невозможно измерить. Знай, ты всегда будешь для меня лучшей девушкой, с которой я бы провел всю свою жизнь. Люблю", – комментируют подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с фанатами совместным интимным фото с мужем – телеведущим и музыкантом Владимиром Дантесом.