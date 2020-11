Дух Нового года: 10 легендарных новогодних песен всех времен и народов

Новый год 2021 уже близко и совсем скоро будет сверкающая огнями елка, бенгальские огни и самое главное, – музыка! Ведь какой же праздник без любимых новогодних песен?

OBOZREVATEL собрал 10 самых популярных новогодних композиций из разных времен и стран.

ABBA – Happy New Year

Эта песня вошла в альбом Super Truper в ноябре 1980 года. Практически сразу композиция стала хитом и фанатов даже не смутил грустный смысл песни. Даже первое название – "Папочка, не напивайся на Рождество". В одном из куплетов поется следующее:

"Пусть хватит нам воли воплотить наши мечты, Если же нет — то можем ложиться умирать"

Но тем не менее, песня стала настоящим хитом Нового года.

Ансамбль "Пламя" — Снег кружится

"Снег кружится" – еще один хит новогодних каникул. Впервые эта песня прозвучала в 1982 году, когда вышел дебютный альбом группы "Время пик" и сразу завоевала популярность. Без этой композиции не обходился ни один "Голубой огонек" 1980-х!

Фрэнк Синатра – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Эта композиция – настоящий шлягер всех времен и народов. Написанная в знойный июньский день 1945 года, она предназначалась для Вона Монро и его оркестра. Именно в этой интерпретации песня завоевала первую популярность, но на весь мир ее прославил именно Френк Синатра.

George Michael и Wham! – Last Christmas

Эту песню в 1984 году записал британский поп-дуэт Wham!, а композицию сочинил знаменитый Джордж Майкл. Уже в первое Рождество песня стала хитом, а впоследствии на нее выпускалось много каверов и ремиксов.

ВИА "Добры молодцы" – Песня о снежинке

Фильм "Чародеи" 1982 года подарил телезрителям множество песен, которые "ушли в народ". Одной из них стала "Песенка о снежинке", которую в картине пела девочка Нина (в исполнении Ольги Рождественской). С тех пор песня стала настоящим символом праздника.

Jingle Bells

Эта песня – настоящий гимн Рождества и зимних праздников, была сочинена еще в 1857 году, но изначально была посвящена Дню Благодарения. Однако, она стала популярна именно как рождественская, даже несмотря на то, что в песне нет ни слова про Рождество – там поется о том, как прекрасно с любимой женщиной ехать на санях под звон колокольчиков.

We Wish You a Merry Christmas

Украинские колядки мы еще со школы знаем на зубок. А вот британская песенка We Wish You a Merry Christmas является одной из самых старых колядок в мире! Придумана она была еще в 16-м веке, пели ее в церквях и на улице, возвещая о наступлении Сочельника.

Мэрайя Кэри – All I Want for Christmas Is You

Мэрайя Кэри записала этот трек специально для своего рождественского альбома. Песня стала хитом, а еще один виток популярности получила после выхода фильма "Реальная любовь", где песня стала лейтмотивом.

Каждый, чье детство пришлось на 2000-е, помнит хит "Дискотеки Аварии" и слова о "поддатом Деде Морозе", который просит "налить ему вина побольше". Песня до сих пор популярна и любима миллионами людей.

Еще в 1960-х песню "Зима" в исполнении Эдуарда Хиля крутили по радио и телевидению каждый Новый год, поэтому композиция до сих пор является символом Нового года и вызывает ностальгию. Ну а для читателей помоложе, заметим, что Эдуард Хиль – тот самый герой музыкального мэма "Trololo".