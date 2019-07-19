"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками эротическим снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в прозрачном платье, под которым, очевидно, нет белья.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Они засыпали звезду комплиментами.

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль эффектно оголила спину Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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