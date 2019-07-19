Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

1.1т Читать материал на украинском

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками эротическим снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в прозрачном платье, под которым, очевидно, нет белья.

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Новости
"Фигура — огонь": Тодоренко восхитила сеть обнаженным фото

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Они засыпали звезду комплиментами.

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком
"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком
"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком
"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком
"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль эффектно оголила спину

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel