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"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

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Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова поразила сеть эротическим фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом белье, в достаточно откровенной позе.

"Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже, но на самом деле мы мечтаем много есть и не толстеть, согласны?", — написала Котова.

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком
"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком
"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком
"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком
"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова полностью оголилась

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Соблазнительная Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
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