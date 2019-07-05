"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова поразила сеть эротическим фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом белье, в достаточно откровенной позе.

"Почему-то многие думают, что любая девушка мечтает о красивом и богатом муже, но на самом деле мы мечтаем много есть и не толстеть, согласны?", — написала Котова.

Татьяна Котова Фото из Instagram

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Татьяна Котова полностью оголилась Фото из Instagram

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Татьяна Котова Фото из Instagram

Татьяна Котова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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