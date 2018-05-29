Доступно каждому: культовая актриса назвала главный секрет своей молодости

49-летняя голливудская звезда Дженнифер Энистон уже многие годы оставается одной их самых привлекательных и ухоженных актрис с мировым именем. Она поделилась секретом, как ей удается сохранять свежесть и молодость, вне зависимости от возраста.

Знаменитость рассказала, что она принимает одно прекрасное бьюти-средство, которое хорошо сказывается на ее внешнем виде, пишет издание Well and Good.

Так, по словам Энистон, одним из своих секретов красоты она считает коллаген, который употребляет не как большинтсво женщин - в виде косметических средств, а в еду.

Дженнифер Энистон Hochu.ua

"Обычно, мой завтрак – это шейк из чистого протеина, бананов, черники, замороженной вишни, стевии, зелени, мака-пудры (суперфуд из корнеплода маки, растущего в Перу) и щепотки какао. Кроме прочего, я добавляю в шейк пептид коллагена, и результат налицо – мои ногти стали более прочными, а кожа начала сиять", - поделилась Дженнифер.

Примечательно, испытать на себе лайфхак культовой актрисы может каждая современная девушка, так как оно стоит в среднем всего 15 долларов (менее 400 грн).

Также, как отметила артистка, не только коллаген придает ее виду свежести и бодрости. Свое утро актриса также часто начинает со стакана теплой воды с лимоном, затем практикует трансцендентальную медитацию около 10-20 минут, а позавтракав, 40 минут занимается йогой, и завершает утренний ритуал спортзалом.

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