"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала откровенное фото. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, снимком звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике черного цвета, засветив свою пышную грудь.

"Читаю и думаю, подбросить ли еще дровишек?", — написала Лобода.

Светлана Лобода Фото из Instagram

Светлана Лобода засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали, что фото слишком пошлое.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Светланы Лободы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Светлана Лобода засветила грудь Фото из Instagram

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Полуголая Светлана Лобода в полотенце Фото из Instagram

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Светлана Лобода Фото из Instagram

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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