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"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала откровенное фото. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, снимком звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике черного цвета, засветив свою пышную грудь.

"Читаю и думаю, подбросить ли еще дровишек?", — написала Лобода.

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода засветила грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали, что фото слишком пошлое.

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото
"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото
"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Светланы Лободы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода засветила грудь

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Полуголая Светлана Лобода в полотенце

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Соблазнительная Светлана Лобода

Фото из Instagram

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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Персона
Светлана Лобода
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