Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике красного цвета, продемонстрировав подтянутую фигуру.
"Ни разу не купалась в этом году. Хоть в купальнике побуду", — написала Надя.
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева позирует в белье
Фото из Instagram
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Надя Дорофеева засветила грудь
Фото из Instagram
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Она позировала в комбинезоне, но внимание привлекал макияж.
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