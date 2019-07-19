Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике красного цвета, продемонстрировав подтянутую фигуру.

"Ни разу не купалась в этом году. Хоть в купальнике побуду", — написала Надя.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Надя Дорофеева позирует в белье Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева засветила грудь Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Она позировала в комбинезоне, но внимание привлекал макияж.

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