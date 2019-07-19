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Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

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Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике красного цвета, продемонстрировав подтянутую фигуру.

"Ни разу не купалась в этом году. Хоть в купальнике побуду", написала Надя.

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева позирует в белье

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева засветила грудь

Фото из Instagram

Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Она позировала в комбинезоне, но внимание привлекал макияж.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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Букет Красивый
Букет Красивый
Надюха, разденься уже полностью на конец
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