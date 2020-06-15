Домашний маникюр гель-лаком может быть опасным для здоровья: мнение эксперта

Домашний маникюр гель-лаком может быть опасным

Домашние наборы для маникюра могут быть опасны, поскольку гели из таких наборов содержат потенциальные раздражители, способные спровоцировать аллергию.

Об этом рассказала эксперт и мастер маникюра Мариан Ньюман изданию Daily Mail.

Так, по словам эксперта, гели, которые продаются в наборах для домашнего маникюра, в основном содержат метакрилатные мономеры, которые никогда не должны касаться кожи.

Домашние наборы для маникюра могут навредить здоровью

"Если кожа постоянно подвергается такому воздействию, у нее может развиться аллергия, которая может привести к появлению неприятной сыпи в любом месте на теле, или ваши ногти могут ослабнуть", – говорит Ньюман.

Специалист объясняет, что гель-лак должен содержать низкий уровень мономеров, а УФ-лампа должна быть достаточно мощной, чтобы тщательно его высушить. В противном случае риск контактной аллергии остается высоким.

"Цена онлайн-комплектов для домашнего маникюра делает это качество невозможным", – говорит Мариан Ньюман и рекомендует пользоваться услугами квалифицированных профессионалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.