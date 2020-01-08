Дочь Якубовича снялась голой в ванной: фото

Дочь российского ведущего Леонида Якубовича 21-летняя Варвара показала неожиданное фото. На нем она позировала обнаженной лежа в ванной.
Снимок девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Варвара Якубович с отцом
"В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь и чего от нее ожидают. Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу", - подписала фото Варвара.
В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь и чего от нее ожидают. Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу. И они очень расстраиваются, когда не могут ее достичь (то есть, всегда). Задумываются, почему не могут ее достичь. Зачастую приходят к выводам "вокруг все мудаки, они мне мешают" или "я плохой, я неудачник, мне никогда не преуспеть". Оба варианта ведут к довольно тяжелым и неприятным последствиям. Истина ведь в том, что не существует идеальной жизни. В мире вообще нет ничего идеального. Так зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше? Если у вас не получается достичь какой-то цели, хоть вы и стараетесь изо всех, у либо вы поставили перед собой нереалистичную цель, либо вы должны изменить способ ее достижения. То, что вы ошибаетесь, не повод опускать руки и заниматься самоуничижением. Ваши неудачи и ошибки - это маленькие ступени внутреннего роста. Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Варвара Якубович учится в магистратуре МГИМО, на факультете международной журналистики. Кроме того, девушка увлекается косплеем.
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