Дочь Якубовича снялась голой в ванной: фото

Дочь российского ведущего Леонида Якубовича 21-летняя Варвара показала неожиданное фото. На нем она позировала обнаженной лежа в ванной.

Снимок девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Варвара Якубович с отцом

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"В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь и чего от нее ожидают. Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу", - подписала фото Варвара.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Варвара Якубович учится в магистратуре МГИМО, на факультете международной журналистики. Кроме того, девушка увлекается косплеем.

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