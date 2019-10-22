Дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась на камеру: горячие фото

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер порадовала поклонников обнаженными снимками.

Так, на фото, которые девушка опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала напротив зеркала. Отметим, что интимные части тела Гербер прикрыла руками.

Кайя Гербер Фото из Instagram

Кайя Гербер обнажилась на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Кайя Гербер Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они признались, что кадры получились эротичными, но не пошлыми.

"Ты очень соблазнительная, но не вульгарная. Сама нежность", "Великолепная", "Горячая", "Так чувственно. Ты такая красивая", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайя Гербер стала "Моделью года" на British Fashion Awards 2018.

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