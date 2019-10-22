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22 октября • обновлено в 11:30
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/ Красота

Дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась на камеру: горячие фото

1.9т Читать материал на украинском

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер порадовала поклонников обнаженными снимками.

Так, на фото, которые девушка опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала напротив зеркала. Отметим, что интимные части тела Гербер прикрыла руками.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото из Instagram

Кайя Гербер обнажилась на камеру

Кайя Гербер обнажилась на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Кайя Гербер

Соблазнительная Кайя Гербер

Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они признались, что кадры получились эротичными, но не пошлыми.

"Ты очень соблазнительная, но не вульгарная. Сама нежность", "Великолепная", "Горячая", "Так чувственно. Ты такая красивая", — написали люди.

Дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась на камеру: горячие фото
Дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась на камеру: горячие фото
Дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась на камеру: горячие фото
Дочь Синди Кроуфорд сексуально обнажилась на камеру: горячие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайя Гербер стала "Моделью года" на British Fashion Awards 2018.

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Персоны
Синди Кроуфорд Кайя Гербер
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филипп филипыч
филипп филипыч
тема присутствия сисек или их отсутствия не раскрыта))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупость передается по наследству. Любой Кацaп тому свидетельство!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, это типа Синди Кроуфорд тупая? Она успешная женщина, о которой вы, Полиграф Полиграфыч, не знаете ничего. Вам ли судить-с?
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2
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