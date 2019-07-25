Дочь Крутого засветила ягодицы в крохотном купальнике: пикантные снимки

Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила ягодицы на откровенном снимке.
33-летняя Виктория Крутая опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, показав, как отдыхает в Турции.
TVNET
Игонь Крутой с Викторией
"Самые потрясающие виды в Турции", – написала она под снимком, который вызвал ажиотаж в сети.
Виктория Крутая сверкнула ягодицами
instagram/victoriakrut
Поклонники восхитились видом турецкого пляжа, и не только им. "Красота", "Нереально"," Все прекрасно на этом фото", – прокомментировали пользователи.
Виктория Крутая на пляже
instagram/victoriakrut
Виктория на шезлонге
instagram/victoriakrut
Виктория Крутая - вид сзади
instagram/victoriakrut
Виктория Крутая в слитном купальнике
instagram/victoriakrut
Виктория Крутая на отдыхе
instagram/victoriakrut
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Игоря Крутого засветила огромную грудь на откровенных снимках, обескуражив поклонников.
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