Дочь Крутого засветила ягодицы в крохотном купальнике: пикантные снимки

Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила ягодицы на откровенном снимке.

33-летняя Виктория Крутая опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, показав, как отдыхает в Турции.

TVNET Игонь Крутой с Викторией

"Самые потрясающие виды в Турции", – написала она под снимком, который вызвал ажиотаж в сети.

Виктория Крутая сверкнула ягодицами instagram/victoriakrut

Поклонники восхитились видом турецкого пляжа, и не только им. "Красота", "Нереально"," Все прекрасно на этом фото", – прокомментировали пользователи.

Виктория Крутая на пляже instagram/victoriakrut

Виктория на шезлонге instagram/victoriakrut

Виктория Крутая - вид сзади instagram/victoriakrut

Виктория Крутая в слитном купальнике instagram/victoriakrut

Виктория Крутая на отдыхе instagram/victoriakrut

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Игоря Крутого засветила огромную грудь на откровенных снимках, обескуражив поклонников.

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