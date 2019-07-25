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Дочь Крутого засветила ягодицы в крохотном купальнике: пикантные снимки

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Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила ягодицы на откровенном снимке.

33-летняя Виктория Крутая опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, показав, как отдыхает в Турции.

TVNET

TVNET

Игонь Крутой с Викторией

"Самые потрясающие виды в Турции", – написала она под снимком, который вызвал ажиотаж в сети.

Виктория Крутая сверкнула ягодицами

Виктория Крутая сверкнула ягодицами

instagram/victoriakrut

Поклонники восхитились видом турецкого пляжа, и не только им. "Красота", "Нереально"," Все прекрасно на этом фото", – прокомментировали пользователи.

Виктория Крутая на пляже

Виктория Крутая на пляже

instagram/victoriakrut

Виктория на шезлонге

Виктория на шезлонге

instagram/victoriakrut

Виктория Крутая - вид сзади

Виктория Крутая - вид сзади

instagram/victoriakrut

Виктория Крутая в слитном купальнике

Виктория Крутая в слитном купальнике

instagram/victoriakrut

Виктория Крутая на отдыхе

Виктория Крутая на отдыхе

instagram/victoriakrut

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Игоря Крутого засветила огромную грудь на откровенных снимках, обескуражив поклонников.

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Персоны
Игорь Крутой Виктория Крутая
Место
Турция
Тег
шоу-бизнес
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