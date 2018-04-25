Дочь голливудской звезды разделась для Playboy: пикантные фото

Дочь знаменитого голливудского актера, звезды культовой саги "Звездные войны" Юэна Макгрегора решилась на участие в горячей фотосессии для мужского журнала Playboy.

22-летняя Клара позировала на камеру в пикантном белье, а также полностью обнаженной. Эротические снимки девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, а также их разместили на официальной странице Playboy в социальной сети.

"Встречайте, 22-летняя жительница Нью-Йорка и резидент Бруклина Клара Макгрегор (не будем упоминать, что она еще и дочь актера Юэна)", – подписали снимок в профиле издания в Instagram.

Публикация от claramcgregor (@claramcgregor) 20 Апр 2018 в 8:42 PDT

Эпатажная Клара снялась топлес, лежа на кровати, прикрывая грудь руками.

Публикация от claramcgregor (@claramcgregor) 21 Апр 2018 в 8:18

Интересно, что мнения подписчиков относительно новой героини культового издания разделились. Одни уверены, что фото Клары получилось очень горячим и эротическим. Другие раскритиковали журнал, отметив, что Playboy все чаще размещает фотографии не обнаженных девушек, а те, которые всячески прикрывают свое тело от посторонних глаз.

Сама же Клара призналась, что дебют в Playboy – не первый модельный опыт для нее, но в дальнешем она желает пойти по стопам отца и стать актрисой.

Как сообщал "Обозреватель", cемь моделей, которые ранее украшали обложки культового мужского журнала Playboy, повторно снялись для издания спустя 30 лет.