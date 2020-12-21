Девушка в TikTok показала, как завить волосы с помощью батареи. Видео

Анна Паскевич Красота 02:22, 21.12.2020

В сети показали необычный способ завивки для длинных волос. Для этого предлагается использовать батарею.

Как пишет издание Dazed, соответствующий тренд появился среди девушек в Италии. Видео лайфхака они делятся в TikTok.

В частности, пользовательница kekka.mngcs из Неаполя опубликовала в своем аккаунте ролик, в котором показывает, как она завивает волосы, наматывая локон на батарею.

Для начала девушка взяла небольшую прядь волос и на несколько секунд намотала ее на трубу батареи, затем отпустила и продемонстрировала получившуюся завивку.

Видео девушки стало вирусным и набрало больше 1 миллиона просмотров. Вслед за ней похожие ролики стали записывать и другие. Так, в частности, пользовательница elisamontorio разместила свое, которое стало еще популярнее, набрав больше 15 миллионов просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользовательница TikTok показала, как порезать торт без ножа и поделить его поровну между гостями. Видео, которое она опубликовала в своем аккаунте, набрало более 1,6 миллиона просмотров.

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