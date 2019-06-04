"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру.
"Киев. Лето. Съемка", — написала звезда.
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Надя Дорофеева в постели
Фото из Instagram
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.
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