"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру.

"Киев. Лето. Съемка", — написала звезда.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева в постели Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!