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/Красота

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру.

"Киев. Лето. Съемка", — написала звезда.

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото
"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото
"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото
"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото
"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото
"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото
"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Надя Дорофеева в постели

Фото из Instagram

"Девочка — огонь!" Дорофеева восхитила сеть пикантным фото

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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