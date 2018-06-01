День рождения Мэрилин Монро: горячие фото легендарной звезды

1 июня 1926 года родилась культовая знаменитость, актриса, модель, певица и легендарный секс-символ 50-х Мэрилин Монро.

Норма Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро - Ред.) родилась в Лос-Анджелесе, США.За годы своей блестящей карьеры Мэрилин стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. OBOZREVATEL предлагает подборку горячих фото красотки, которая до сих пор остается в памяти миллионов людей.

Знаменитая Мэрилин Монро была любимицей публики со всего мира. Она снялась в более,чем двух десятках картин, которые принесли в прокате свыше 200 млн долларов. Интересно, что будучи одной из самых востребованных актрис 1950-х годов, она, в то же время, одновременно относилась к числу наименее оплачиваемых звезд Голливуда.

Мэрилин Монро в юности Thequestion.ru

Личная жизнь Мэрилин была очень насыщенной: среди ее возлюбленных были топовые актеры, певцы, политики и другие звезды с мировым именем: американский президент Джон Кеннеди, миллиардер Говард Хьюз, главный бейсболист Америки Джо Ди Маджо, драматург Артур Миллер, певец Ив Монтан и другие.

Мэрилин Монро Posters.cz

Мэрилин Монро Baau.clan

Мэрилин Монро Phototopic.ru

Самой популярной и рейтинговой картиной, в которой снялась Монро, стала музыкальная комедия "В джазе только девушки". Также на историю мирового кинематографа повлияли ленты, где Мэрилин играла главные роли: "Джентльмены предпочитают блондинок", "Как выйти замуж за миллионера", "Принц и танцовщица", "Давай займемся любовью" и многие другие.

Мэрилин Монро Posters.cz

Мэрилин Монро Celebritieslab

Мэрилин Монро Celebritieslab

В пятницу, 1 июня, звезде могло бы исполниться 92 года, но, увы, ее жизнь трагически оборвалась. История смерти Мэрилин Монро до сих пор окутана тайнами. В последние годы жизни психологическое состояние актрисы было крайне нестабильным в связи с проблемами в личной жизни и карьерными трудностями. 5 августа 1962 года Монро обнаружили мертвой в собственном доме, смерть наступила из-за передозировки барбитуратов, официальная версия смерти - самоубийство.

Мэрилин Монро НА.com

Мэрилин Монро НА.com

Новости Впервые обнародованы уникальные снимки беременной Мэрилин Монро

Мэрилин Монро Celebritieslab

Мэрилин Монро НА.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года аукционный дом Heritage Auctions в Нью-Йорке выставил на продажу редкие фотографии обнаженной легендарной актрисы Мэрилин Монро.