День рождения Анджелины Джоли: самые сексуальные фото легендарной актрисы

В понедельник, 4 июня, свой день рождения отмечает легендарная голливудская актриса Анджелина Джоли.

Джоли исполняется 43 года. На сегодняшний день она - одна из наиболее востребованных в мире актрис, а также известна как кинорежиссер и сценарист, успешная фотомодель и посол доброй воли ООН. Помимо этого, Анджелина считается иконой стиля и, по некоторым данным, красивейшей женщиной планеты.

Карьера Джоли началась в конце 80-х, тогда 14-летнюю Анджелину пригласили работать моделью на показах одежды, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Кроме того, она появилась в нескольких музыкальных видеоклипах, в том числе у ЛенниКравица (видео "Stand By My Woman", 1991), Rolling Stones ("Anybody Seen My Baby", 1997) и Meat Loaf (видео "Rock’n’Roll Dreams Come Through", 1994). В 16 лет она активно начала играть в театре.

Успех в индустрии кино к Джоли пришел немного позже. Официально первой киноработой Анджелины Джоли считается сыгранная ею в 1993 году роль человекоподобного робота по имени Казелла "Кэш" Риз в низкобюджетном фантастическом боевике "Киборг 2: Стеклянная тень". Особой славы этот фильм Анджелине не принес. Следующая ее роль в фильме "Хакеры" была отмечена критиками, и, несмотря на финансовую неудачу, картина стала культовой после выхода на видео. Помимо этого, на съемках ленты звезда повстречалась с британским актером Джонни Ли Миллером - своим будущим первым мужем.

В последующие несколько лет Джоли играет в целом ряде картин, которые не стали событием в мире кинематографа, однако в той или иной степени поспособствовали росту Анджелины как актрисы.

Настоящее признание пришло к ней в 1997 году после участия в телевизионном фильме "Джордж Уоллес" - тогда Анджелину Джоли номинировали на телевизионную премию "Эмми", а также она получила "Золотой глобус".

В 1999 году на экраны США выходит фильм Джеймса Мэнголда "Прерванная жизнь", который стал настоящим триумфом для Джоли - за роль бунтарки Лисы Роув он получила очередной "Золотой глобус", премию Гильдии киноактёров США и, наконец, "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Среди наиболее известных фильмов с участием Анджелины - блокбастеры "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Турист", "Малефисента" и многие другие.

В 2009, 2011 и 2013 годах по версии журнала Forbes Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Сейчас Анджелина Джоли продолжает активно сниматься в кино, много времени посвящает социальной работе в статусе Посла доброй воли ООН, а также воспитывает шестерых детей, трое из которых - приемные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская компания YouGov признала Анджелину Джоли самой популярной женщиной планеты.