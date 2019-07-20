День ангела Сергея: лучшие поздравления и открытки

20 июля празднуется день ангела Сергея. Это имя в переводе с латинского языка означает "знатный".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Сергея.
День ангела Сергея – поздравление в стихах
День ангела
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Серега, друг ты наш веселый!
Не зная в жизни бед, живи!
Что б вслед не слышать злого слова,
Тебе, на жизненном пути!
Не знать печали и несчастья,
И людской зависти в груди!
Что б освещало солнце-счастье,
Тобою сделанные шаги.
Здоровья, денег и удачи!
И дружбы верной навсегда!
Ты настоящий муж, не мальчик,
Не унывай же никогда!
* * *
Игры, что ты затеваешь,
Стоят пусть всегда свечей,
Побеждать тебе желаю,
Славный парень, наш Сергей.
Пусть идет с тобой Фортуна,
Рядом топает успех,
Пред идеями большими
Не встречается помех.
День ангела Сергея – поздравление в прозе
Дорогой Сережа, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни будет много целей и свершений, больших удач и добрых дней, счастливых нот и ярких идей. Желаю тебе крепкого здоровья, высокого полета мысли и верной любви.
* * *
Дорогой Сережа, от души тебя поздравляю и пожелать в этот день хочу крутых подъемов в горы успеха и удачи, высоких полётов в облаках счастья и любви, обширных просторов благополучия и радости, блестящих перспектив жизни и великолепного настроения.
День ангела Сергея – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля 2019 года для многих знаков Зодиака станет одним из важнейших дней этой недели, а вот кое-кому стоит поостеречься.
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