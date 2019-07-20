День ангела Сергея: лучшие поздравления и открытки

20 июля празднуется день ангела Сергея. Это имя в переводе с латинского языка означает "знатный".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Сергея.

День ангела Сергея – поздравление в стихах

День ангела pixabay

Серега, друг ты наш веселый!

Не зная в жизни бед, живи!

Что б вслед не слышать злого слова,

Тебе, на жизненном пути!

Не знать печали и несчастья,

И людской зависти в груди!

Что б освещало солнце-счастье,

Тобою сделанные шаги.

Здоровья, денег и удачи!

И дружбы верной навсегда!

Ты настоящий муж, не мальчик,

Не унывай же никогда!

* * *

Игры, что ты затеваешь,

Стоят пусть всегда свечей,

Побеждать тебе желаю,

Славный парень, наш Сергей.

Пусть идет с тобой Фортуна,

Рядом топает успех,

Пред идеями большими

Не встречается помех.

День ангела Сергея – поздравление в прозе

Дорогой Сережа, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни будет много целей и свершений, больших удач и добрых дней, счастливых нот и ярких идей. Желаю тебе крепкого здоровья, высокого полета мысли и верной любви.

* * *

Дорогой Сережа, от души тебя поздравляю и пожелать в этот день хочу крутых подъемов в горы успеха и удачи, высоких полётов в облаках счастья и любви, обширных просторов благополучия и радости, блестящих перспектив жизни и великолепного настроения.

День ангела Сергея – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля 2019 года для многих знаков Зодиака станет одним из важнейших дней этой недели, а вот кое-кому стоит поостеречься.

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