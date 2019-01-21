''Давай голая'': Никитюк удивила сеть откровенным снимком

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк удивила поклонников новым фото. На нем она позирует на фоне заката в очень коротком платье с глубоким декольте.

Фолловеры артистки отметили, что она прекрасно выглядит, а некоторые поинтересовались почему Никитюк постоянно одна. Фото ведущая разместила на своей странице в Instagram.

"Ждешь моряка?", "А теперь давай голая, как Полякова", "Богиня! А теперь спускайся на землю, заигралась", "Чего постоянно одна? Где мужчина?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по паркету Максимом Ежовым.

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