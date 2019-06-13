Дане Борисовой – 42: как выглядела телеведущая до наркотиков и алкоголизма

Известная российская телеведущая Дана Борисова 13 июня отмечает 42 года. Она была очень популярной и даже получила награду за успехи в патриотической пропаганде.
Ее считали одной из самых красивых российских блондинок до того, как она начала употреблять наркотики и страдала от алкоголизма. Но эти пристрастия звезда переборола. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как она выглядела до этого и после.
Дана Борисова родилась в Мозыре (южная часть современной Беларуси), а через несколько месяцев после ее рождения родители переехали в Норильск. В детстве большую часть времени она проводила с младшей сестрой и читала книжки.
Дана Борисова в детстве
Instagram@danaborisova_official
В подростковом возрасте она была очень худенькой, потому мальчики редко обращали на нее внимание. Была отличницей и посещала секции. Жизнь привела ее в телерадиокомпанию, и уже в 16 лет Борисова появилась на экране. А в 1993 году она успешно поступила в МГУ им. М. Ломоносова, где проучилась два года.
Дана Борисова в передаче "Армейский магазин"
24 СМИ
Популярность ей принесла передача "Армейский магазин". Ее заваливали любовными письмами, но личная жизнь не клеилась. В 1996 году она снялась в журнале Playboy.
Дана Борисова для Playboy
Дана Борисова на обложке Playboy
В 2002 году Борисова стала самой популярной девушкой в русскоязычном сегменте интернета. Позже ее пригласили на реалити-шоу "Последний герой-3" и "Город хищниц", а через какое-то время она стала ведущей популярного телешоу "Принцип Домино".
"Последний герой"
Молодая Дана Борисова
24 СМИ
Дана Борисова в молодости
24 СМИ
Дана Борисова в передаче "Принцип Домино"
24 СМИ
Как Дана Борисова выглядит сейчас
Дана Борисова в мини
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова в машине
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова в ярком платье
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова с ребенком
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова и Андрей Малахов
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова без макияжа
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова - летний образ
Instagram@danaborisova_official
Дана Борисова - селфи
Instagram@danaborisova_official
Как сообщал OBOZREVATEL, о наркозависимости Даны стало известно в апреле 2017 года. Об этом на всю страну рассказала ее мама в эфире программы "Пусть говорят".
Женщина предполагала, что на наркотики ее дочь подсадил продюсер Тима Брик, который умер в 2016 году. Позже Борисова прошла принудительное лечение в Таиланде. и заявила, что победила свою зависимость. Позже она подтвердила, что на наркотики ее подсадил Тима Брик.
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