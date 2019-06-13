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/Красота

Дане Борисовой – 42: как выглядела телеведущая до наркотиков и алкоголизма

5.8тЧитать материал на украинском

Известная российская телеведущая Дана Борисова 13 июня отмечает 42 года. Она была очень популярной и даже получила награду за успехи в патриотической пропаганде.

Ее считали одной из самых красивых российских блондинок до того, как она начала употреблять наркотики и страдала от алкоголизма. Но эти пристрастия звезда переборола. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как она выглядела до этого и после.

Дана Борисова родилась в Мозыре (южная часть современной Беларуси), а через несколько месяцев после ее рождения родители переехали в Норильск. В детстве большую часть времени она проводила с младшей сестрой и читала книжки.

Дана Борисова в детстве

Дана Борисова в детстве

Instagram@danaborisova_official

В подростковом возрасте она была очень худенькой, потому мальчики редко обращали на нее внимание. Была отличницей и посещала секции. Жизнь привела ее в телерадиокомпанию, и уже в 16 лет Борисова появилась на экране. А в 1993 году она успешно поступила в МГУ им. М. Ломоносова, где проучилась два года.

Дана Борисова в передаче "Армейский магазин"

Дана Борисова в передаче "Армейский магазин"

24 СМИ

Популярность ей принесла передача "Армейский магазин". Ее заваливали любовными письмами, но личная жизнь не клеилась. В 1996 году она снялась в журнале Playboy.

Дана Борисова для Playboy

Дана Борисова для Playboy

Дана Борисова на обложке Playboy

Дана Борисова на обложке Playboy

В 2002 году Борисова стала самой популярной девушкой в русскоязычном сегменте интернета. Позже ее пригласили на реалити-шоу "Последний герой-3" и "Город хищниц", а через какое-то время она стала ведущей популярного телешоу "Принцип Домино".

"Последний герой"

"Последний герой"

Молодая Дана Борисова

Молодая Дана Борисова

24 СМИ

Дана Борисова в молодости

Дана Борисова в молодости

24 СМИ

Дана Борисова в передаче "Принцип Домино"

Дана Борисова в передаче "Принцип Домино"

24 СМИ

Как Дана Борисова выглядит сейчас

Дана Борисова в мини

Дана Борисова в мини

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова в машине

Дана Борисова в машине

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова в ярком платье

Дана Борисова в ярком платье

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова с ребенком

Дана Борисова с ребенком

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова и Андрей Малахов

Дана Борисова и Андрей Малахов

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова без макияжа

Дана Борисова без макияжа

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова - летний образ

Дана Борисова - летний образ

Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова - селфи

Дана Борисова - селфи

Instagram@danaborisova_official

Как сообщал OBOZREVATEL, о наркозависимости Даны стало известно в апреле 2017 года. Об этом на всю страну рассказала ее мама в эфире программы "Пусть говорят".

Женщина предполагала, что на наркотики ее дочь подсадил продюсер Тима Брик, который умер в 2016 году. Позже Борисова прошла принудительное лечение в Таиланде. и заявила, что победила свою зависимость. Позже она подтвердила, что на наркотики ее подсадил Тима Брик.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Дана Борисова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесКрасотадень рождения
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Игнатенко Лена
Игнатенко Лена
Cпаси6o тeм, кто показaл мнe прекpасный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/a4gjpdy Пpoсто пpойдя пpостой oпрoс получилa пoчти пoлугoдoвую зaрплaту)) Пoльзyйтeсь, покa ecть возмoжнocть=)
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