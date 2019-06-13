Дане Борисовой – 42: как выглядела телеведущая до наркотиков и алкоголизма

Известная российская телеведущая Дана Борисова 13 июня отмечает 42 года. Она была очень популярной и даже получила награду за успехи в патриотической пропаганде.

Ее считали одной из самых красивых российских блондинок до того, как она начала употреблять наркотики и страдала от алкоголизма. Но эти пристрастия звезда переборола. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как она выглядела до этого и после.

Дана Борисова родилась в Мозыре (южная часть современной Беларуси), а через несколько месяцев после ее рождения родители переехали в Норильск. В детстве большую часть времени она проводила с младшей сестрой и читала книжки.

Дана Борисова в детстве Instagram@danaborisova_official

В подростковом возрасте она была очень худенькой, потому мальчики редко обращали на нее внимание. Была отличницей и посещала секции. Жизнь привела ее в телерадиокомпанию, и уже в 16 лет Борисова появилась на экране. А в 1993 году она успешно поступила в МГУ им. М. Ломоносова, где проучилась два года.

Дана Борисова в передаче "Армейский магазин" 24 СМИ

Популярность ей принесла передача "Армейский магазин". Ее заваливали любовными письмами, но личная жизнь не клеилась. В 1996 году она снялась в журнале Playboy.

Дана Борисова для Playboy

Дана Борисова на обложке Playboy

В 2002 году Борисова стала самой популярной девушкой в русскоязычном сегменте интернета. Позже ее пригласили на реалити-шоу "Последний герой-3" и "Город хищниц", а через какое-то время она стала ведущей популярного телешоу "Принцип Домино".

"Последний герой"

Молодая Дана Борисова 24 СМИ

Дана Борисова в молодости 24 СМИ

Дана Борисова в передаче "Принцип Домино" 24 СМИ

Как Дана Борисова выглядит сейчас

Дана Борисова в мини Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова в машине Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова в ярком платье Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова с ребенком Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова и Андрей Малахов Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова без макияжа Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова - летний образ Instagram@danaborisova_official

Дана Борисова - селфи Instagram@danaborisova_official

Как сообщал OBOZREVATEL, о наркозависимости Даны стало известно в апреле 2017 года. Об этом на всю страну рассказала ее мама в эфире программы "Пусть говорят".

Женщина предполагала, что на наркотики ее дочь подсадил продюсер Тима Брик, который умер в 2016 году. Позже Борисова прошла принудительное лечение в Таиланде. и заявила, что победила свою зависимость. Позже она подтвердила, что на наркотики ее подсадил Тима Брик.

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