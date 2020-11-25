Что нужно есть женщинам после 50 лет: самые полезные продукты

С возрастом все чаще необходимо уделять внимание своему здоровью, а особенно питанию. Так, после 50 лет некоторые продукты будут очень полезными для вашего организма.

Среди них есть и различные виды орехов, и привычные всем овощи, пишет "Рамблер".

Свекла

Вещества, которые содержатся в этом корнеплоде, способны понизить артериальное давление и расширить сосуды. Кроме того, она положительно влияет на работу мозга, здоровье сердца и энергию.

Яйца

После 50 лет употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции. Также этот продукт является источником белка, необходимого для поддержания мышечной массы.

Полезные продукты после 50 лет edatop.ru

Семена подсолнечника

Этот продукт помогает сохранить молодость и красоту кожи. В семенах подсолнечника много витамина Е и С, которые помогают бороться со свободными радикалами – главной причиной старения.

Помидоры

Эти овощи способны защищать кожу от повреждений и преждевременных морщин.

Орехи пекан

Съедая ежедневно несколько орехов пекан, можно существенно снизить риск развития болезней сердца.

Полезные продукты после 50 лет Today.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, названы продукты, которые уничтожают женское здоровье и красоту.